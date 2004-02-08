مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

نامه خاتمي و كروبي و پاسخ رهبر انقلاب

تعدادي از ليست اخير تاييد شدگان تكراري هستند

شمس الواعظين و تاج زاده به دادگاه احضار شدند



آفرينش:

رهبر انقلاب در پاسخ به نامه روساي قواي مجريه و مقننه: انتخابات بايد سالم، بانشاط و پرشور برگزار شود

مهلت ثبت نام آزمون سراسري و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تمديد شد

اسكناس 2000 توماني شب عيد به دست مردم مي رسد



انتخاب:

نامه خاتمي به وزير كشور براي برگزاري انتخابات در موعد مقرر

مبلغ: وزارت كشور انتخابات را اول اسفند برگزار مي كند

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش "انتخاب" هشدار داد، تنش هاي مزمن خطري براي اقتصاد كشور



اعتماد:

گزارش تحليلي خبرنگار اعزامي "اعتماد" به بيروت از سفر دو روزه خرازي به لبنان ، سرنوشت ديپلمات هاي اسير ايران در اسراييل همچنان مبهم است

گزارش خبري - تحليلي "اعتماد" از فرجام رايزني هاي اخير، چهره دولت انتخاباتي شد

با حضور رييس جمهوري، برگزيدگان يازدهمين دوره كتاب سال معرفي شدند



ابرار:

شيپور آماده باش دراردوگاه منتقدان: لشگر جناح راست وارد شد

استعفاي رمضان زاده حرف مفت است

شوراي نگهبان: سرنوشت 5500 تاييد صلاحيت شده براي دولت و مجلس اهميتي نداشت



ايران:

پاسخ مقام معظم رهبري به نام سران قواي مجريه و مقننه

وزير خارجه آلمان اعلام كرد: طرح اروپا و آمريكا براي خاورميانه بزرگ

انتخابات مجلس ايران محور نشست پارلمان اروپا



ابتكار:

رهبرمعظم انقلاب در پاسخ به نامه خاتمي و كروبي: تلاش مجدانه شما براي برگزاري انتخابات موجب خرسندي است

در پي تحولات اخير ، ابهام در آرايش نهايي گروه هاي سياسي

ليست كامل اسامي تاييد صلاحيت شدگان اخير منتشر شد



توسعه:

رييس ستاد انتخابات كشور: شوراي نگهبان حكم حكومتي را ناديده گرفت

فهرست خودروهاي رد صلاحيت شده ايراني اعلام شد

گسترش محدوده طرح ترافيك تهران



جام جم:

نامه روساي مجريه و مقننه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ايشان، خاتمي و كروبي: انتخابات را برگزار مي كنيم - رهبر انقلاب: انتظار ملت همين است

بافرا رسيدن بيست وپنجمين بهارانقلاب اسلامي صورت گرفت، دعوت نهادها و گروهها براي شركت مردم در راهپمايي 22 بهمن

از 20 تا 24 بهمن ماه خليج فارس ميزبان گردشگران مي شود



جمهوري اسلامي:

قدرداني رهبر انقلاب از روساي جمهور و مجلس به خاطر اعلام آمادگي براي برگزاري انتخابات اول اسفند

ايران اسلامي براي راهپيمايي بزرگ 22 بهمن آماده مي شود

مجلس فرانسه ممنوعيت حجاب اسلامي را تصويب كرد



جوان :

در پاسخ به نامه خاتمي و كروبي مطرح شد، تاكيد رهبر انقلاب بر وحدت مسوولان و برگزاري انتخابات سالم و پرشور

عبدالعلي زاده: قيمت مسكن را كنترل مي كنيم

توزيع لباس بين زلزله زدگان بم



جهان اقتصاد:

خاتمي و كروبي درنامه اي به رهبر انقلاب: انتخابات با كاهش مشاركت مردم برگزار خواهد شد

وزير امور اقتصادي و دارايي: ريسك بخش خصوصي در ايران بالاتر از بخش دولتي است

رييس كل گمرك: محموله هاي نفتي با انجام تشريفات گمركي از كشور صادر مي شود



حمايت:

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نام آقايان خاتمي و كروبي : انتخابات براي مصالح كشور و ملت ما داراي اهميت حياتي است

سخنگوي قوه قضاييه: شعار حقوق بشر و دمكراسي غربيها پروژه جهان گشايي است

وزير امور اقتصادي و دارايي: شركتهاي معتبر داخلي توان حضور در بازارهاي جهاني را ندارند



حيات نو:

مبلغ: انتخابات به دستور رهبر انقلاب اول اسفند برگزار مي شود

وزير اقتصاد خبر داد: تقسيم كار و مسئوليت بين دولت و بخش خصوصي

رييس اتاق بازرگاني تهران: مردم خواهان شفاف سازي فعاليت بنگاههاي اقتصادي هستند



خراسان :

پاسخ رهبرمعظم انقلاب به نامه روساي جمهور و مجلس

استراتژي مقابله با مواد مخدر مصنوعي تدوين شد

وزير توسعه لبنان گزارش محرمانه اي درباره سرنوشت ديپلماتهاي ايراني ارايه مي دهد



خبر:

متن نامه رييس جمهور و رييس مجلس به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ايشان، رهبر معظم انقلاب: انتخابات حياتي است و بايد سالم، با نشاط و پرشور برگزار شود

كنفرانس مطبوعاتي خرازي در بيروت: 4 ديپلمات ايراني زنده و در اسراييل هستند

شوراي نگهبان: براي دولت و مجلس ، سرنوشت 5500 تاييد صلاحيت شده اهميتي نداشت



دنياي اقتصاد:

يورو باز هم گران شد

پس از يك هفته ركود، شاخص كل بورس افزايش يافت

همايش صاحبان سرمايه و دولت براي تقسيم مسئوليت هاي اجتماعي



رسالت:

پاسخ مقام معظم رهبري به نامه روساي جمهور و مجلس

مهندس سيد مرتضي نبوي: 22 بهمن و اول اسفند نمايش اقتدار ملي

عسكراولادي دبير كل حزب موتلفه اسلامي: مجلس هفتم به اصولگرايان تعلق دارد



سياست روز:

در پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامي به نامه مشترك روساي قواي مجريه و مقننه مطرح شد؛ برگزاري انتخابات سالم ، پرشور و با نشاط وظيفه مسئولان است

با صدور بيانيه هايي از سوي احزاب و شخصيت ها صورت گرفت؛ فراخوان ملي براي شركت دردو حماسه بزرگ

كرباسيان: خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها ، از سال 83 آغاز مي شود



شرق:

انتخابات اول اسفند ماه برگزار مي شود، خاتمي پذيرفت ، رهبري تشكر كرد

رد صلاحيت شدگان به مقام معظم رهبري نامه مي نويسند

از دبير كل حزب سوسيال دموكرات آلمان، شرودر استعفا داد



صداي عدالت:

نامه خاتمي و كروبي به رهبرانقلاب

بازتاب اعلام نتايج تعيين صلاحيت ها در رسانه هاي جهان

نحوه دريافت و تعويض گذرنامه هاي عادي و زيارتي تغيير كرد



صبح اقتصاد:

پاسخ مقام معظم رهبري به نامه مشترك رييس جمهور و رييس مجلس

از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران: بهترين و بدترين خودروهاي داخلي معرفي شدند

پارلمان اروپا، انتخابات مجلس ايران را در محور مذاكرات خود قرار مي دهد



فرهنگ آشتي:

وزارت كشور بر اساس دستور رهبري پذيرفت: برگزاري انتخابات در موعد مقرر

ريسك سرمايه گذاري در ايران افزايش يافت

مسافربري با خودروي شخصي بدون اخذ مجوز ممنوع است



قدس :

پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه خاتمي و كروبي

گرايش هاي داوطلبان مجلس هفتم ، 33 درصد اصلاح طلب ، 29 درصد اصولگرا و 38 درصد مستقل

وزير مسكن اعلام كرد: كنترل قيمت مسكن در سال 83



كارو كارگر:

محجوب: با خصوصي سازي چالش داريم

با ارسال نامه اي به رهبر انقلاب، ادامه تلاش خاتمي و كروبي براي تجديد نظر شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت ها

صندوق بيمه بيكاري در سال گذشته با دويست ميليارد ريال كمبود بودجه مواجه شد



مردم سالاري:

پاسخ مقام رهبري به نامه رييس جمهور و رييس مجلس

رييس ستاد انتخابات كشور: 40 نفر از افراد معرفي شده از سوي وزارت اطلاعات ، تاييد شده اند

شوراي نگهبان: چند نفر اصلي كه تمام بحران سازي ها به خاطر آنها بود همچنان رد صلاحيت شده باقي ماندند



نسيم صبا:

قوامي : گروههاي دوم خرداد، در انتخابات مجلس هفتم شركت نمي كنند

موسوي تبريزي: ضربه اي اساسي به نظام و انقلاب خورده است

فاطمه راكعي: در انتخابات شركت نخواهيم كرد



همبستگي:

پاسخ مقام رهبري به نامه روساي قوه مجريه و مقننه درخصوص انتخابات

رييس جمهور: كساني كه چشمان آنها خيلي هم خوب نمي بيند بايد ببينند چه كسي ايمان و دين بيشتري دارد

شوراي نگهبان: چند نفري كه تمام بحران سازيها به خاطر آنها بود، همچنان رد صلاحيت شده باقي ماندند



همشهري:

مقام معظم رهبري در پاسخ نامه روساي جمهوري و مجلس: دولت و شوراي نگهبان دست در دست هم انتخابات را برگزار كنند

فراخوان نهادها براي شركت گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات مجلس

از سال 1357 شاخص پيشرفت آب و برق تا 10 برابر افزايش يافته است



هدف و اقتصاد:

كارشناسان درگفتگو با هدف و اقتصاد مطرح كردند: جبران فرصت هاي اقتصادي از دست رفته دوره ششم درمجلس هفتم

هدف و اقتصاد بررسي مي كند، بحران مسكن تا دهه 90 ادامه دارد

مظاهري: شب عيد اسكناس هاي 2 هزار توماني به دست مردم مي رسد



ياس نو:

فرماندار تهران: آراي حوزه تهران دستي شمارش مي شود

بيانيه 500 فعال سياسي ، مطبوعاتي و دانشگاهي درانتخابات شركت نمي كنيم

پنجشنبه بررسي مي شود، انتخابات ايران دستور جلسه پارلمان اروپا