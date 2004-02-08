مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:
نامه خاتمي و كروبي و پاسخ رهبر انقلاب
تعدادي از ليست اخير تاييد شدگان تكراري هستند
شمس الواعظين و تاج زاده به دادگاه احضار شدند
آفرينش:
رهبر انقلاب در پاسخ به نامه روساي قواي مجريه و مقننه: انتخابات بايد سالم، بانشاط و پرشور برگزار شود
مهلت ثبت نام آزمون سراسري و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي تمديد شد
اسكناس 2000 توماني شب عيد به دست مردم مي رسد
انتخاب:
نامه خاتمي به وزير كشور براي برگزاري انتخابات در موعد مقرر
مبلغ: وزارت كشور انتخابات را اول اسفند برگزار مي كند
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش "انتخاب" هشدار داد، تنش هاي مزمن خطري براي اقتصاد كشور
اعتماد:
گزارش تحليلي خبرنگار اعزامي "اعتماد" به بيروت از سفر دو روزه خرازي به لبنان ، سرنوشت ديپلمات هاي اسير ايران در اسراييل همچنان مبهم است
گزارش خبري - تحليلي "اعتماد" از فرجام رايزني هاي اخير، چهره دولت انتخاباتي شد
با حضور رييس جمهوري، برگزيدگان يازدهمين دوره كتاب سال معرفي شدند
ابرار:
شيپور آماده باش دراردوگاه منتقدان: لشگر جناح راست وارد شد
استعفاي رمضان زاده حرف مفت است
شوراي نگهبان: سرنوشت 5500 تاييد صلاحيت شده براي دولت و مجلس اهميتي نداشت
ايران:
پاسخ مقام معظم رهبري به نام سران قواي مجريه و مقننه
وزير خارجه آلمان اعلام كرد: طرح اروپا و آمريكا براي خاورميانه بزرگ
انتخابات مجلس ايران محور نشست پارلمان اروپا
ابتكار:
رهبرمعظم انقلاب در پاسخ به نامه خاتمي و كروبي: تلاش مجدانه شما براي برگزاري انتخابات موجب خرسندي است
در پي تحولات اخير ، ابهام در آرايش نهايي گروه هاي سياسي
ليست كامل اسامي تاييد صلاحيت شدگان اخير منتشر شد
توسعه:
رييس ستاد انتخابات كشور: شوراي نگهبان حكم حكومتي را ناديده گرفت
فهرست خودروهاي رد صلاحيت شده ايراني اعلام شد
گسترش محدوده طرح ترافيك تهران
جام جم:
نامه روساي مجريه و مقننه به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ايشان، خاتمي و كروبي: انتخابات را برگزار مي كنيم - رهبر انقلاب: انتظار ملت همين است
بافرا رسيدن بيست وپنجمين بهارانقلاب اسلامي صورت گرفت، دعوت نهادها و گروهها براي شركت مردم در راهپمايي 22 بهمن
از 20 تا 24 بهمن ماه خليج فارس ميزبان گردشگران مي شود
جمهوري اسلامي:
قدرداني رهبر انقلاب از روساي جمهور و مجلس به خاطر اعلام آمادگي براي برگزاري انتخابات اول اسفند
ايران اسلامي براي راهپيمايي بزرگ 22 بهمن آماده مي شود
مجلس فرانسه ممنوعيت حجاب اسلامي را تصويب كرد
جوان :
در پاسخ به نامه خاتمي و كروبي مطرح شد، تاكيد رهبر انقلاب بر وحدت مسوولان و برگزاري انتخابات سالم و پرشور
عبدالعلي زاده: قيمت مسكن را كنترل مي كنيم
توزيع لباس بين زلزله زدگان بم
جهان اقتصاد:
خاتمي و كروبي درنامه اي به رهبر انقلاب: انتخابات با كاهش مشاركت مردم برگزار خواهد شد
وزير امور اقتصادي و دارايي: ريسك بخش خصوصي در ايران بالاتر از بخش دولتي است
رييس كل گمرك: محموله هاي نفتي با انجام تشريفات گمركي از كشور صادر مي شود
حمايت:
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نام آقايان خاتمي و كروبي : انتخابات براي مصالح كشور و ملت ما داراي اهميت حياتي است
سخنگوي قوه قضاييه: شعار حقوق بشر و دمكراسي غربيها پروژه جهان گشايي است
وزير امور اقتصادي و دارايي: شركتهاي معتبر داخلي توان حضور در بازارهاي جهاني را ندارند
حيات نو:
مبلغ: انتخابات به دستور رهبر انقلاب اول اسفند برگزار مي شود
وزير اقتصاد خبر داد: تقسيم كار و مسئوليت بين دولت و بخش خصوصي
رييس اتاق بازرگاني تهران: مردم خواهان شفاف سازي فعاليت بنگاههاي اقتصادي هستند
خراسان :
پاسخ رهبرمعظم انقلاب به نامه روساي جمهور و مجلس
استراتژي مقابله با مواد مخدر مصنوعي تدوين شد
وزير توسعه لبنان گزارش محرمانه اي درباره سرنوشت ديپلماتهاي ايراني ارايه مي دهد
خبر:
متن نامه رييس جمهور و رييس مجلس به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ايشان، رهبر معظم انقلاب: انتخابات حياتي است و بايد سالم، با نشاط و پرشور برگزار شود
كنفرانس مطبوعاتي خرازي در بيروت: 4 ديپلمات ايراني زنده و در اسراييل هستند
شوراي نگهبان: براي دولت و مجلس ، سرنوشت 5500 تاييد صلاحيت شده اهميتي نداشت
دنياي اقتصاد:
يورو باز هم گران شد
پس از يك هفته ركود، شاخص كل بورس افزايش يافت
همايش صاحبان سرمايه و دولت براي تقسيم مسئوليت هاي اجتماعي
رسالت:
پاسخ مقام معظم رهبري به نامه روساي جمهور و مجلس
مهندس سيد مرتضي نبوي: 22 بهمن و اول اسفند نمايش اقتدار ملي
عسكراولادي دبير كل حزب موتلفه اسلامي: مجلس هفتم به اصولگرايان تعلق دارد
سياست روز:
در پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامي به نامه مشترك روساي قواي مجريه و مقننه مطرح شد؛ برگزاري انتخابات سالم ، پرشور و با نشاط وظيفه مسئولان است
با صدور بيانيه هايي از سوي احزاب و شخصيت ها صورت گرفت؛ فراخوان ملي براي شركت دردو حماسه بزرگ
كرباسيان: خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها ، از سال 83 آغاز مي شود
شرق:
انتخابات اول اسفند ماه برگزار مي شود، خاتمي پذيرفت ، رهبري تشكر كرد
رد صلاحيت شدگان به مقام معظم رهبري نامه مي نويسند
از دبير كل حزب سوسيال دموكرات آلمان، شرودر استعفا داد
صداي عدالت:
نامه خاتمي و كروبي به رهبرانقلاب
بازتاب اعلام نتايج تعيين صلاحيت ها در رسانه هاي جهان
نحوه دريافت و تعويض گذرنامه هاي عادي و زيارتي تغيير كرد
صبح اقتصاد:
پاسخ مقام معظم رهبري به نامه مشترك رييس جمهور و رييس مجلس
از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران: بهترين و بدترين خودروهاي داخلي معرفي شدند
پارلمان اروپا، انتخابات مجلس ايران را در محور مذاكرات خود قرار مي دهد
فرهنگ آشتي:
وزارت كشور بر اساس دستور رهبري پذيرفت: برگزاري انتخابات در موعد مقرر
ريسك سرمايه گذاري در ايران افزايش يافت
مسافربري با خودروي شخصي بدون اخذ مجوز ممنوع است
قدس :
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه خاتمي و كروبي
گرايش هاي داوطلبان مجلس هفتم ، 33 درصد اصلاح طلب ، 29 درصد اصولگرا و 38 درصد مستقل
وزير مسكن اعلام كرد: كنترل قيمت مسكن در سال 83
كارو كارگر:
محجوب: با خصوصي سازي چالش داريم
با ارسال نامه اي به رهبر انقلاب، ادامه تلاش خاتمي و كروبي براي تجديد نظر شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت ها
صندوق بيمه بيكاري در سال گذشته با دويست ميليارد ريال كمبود بودجه مواجه شد
مردم سالاري:
پاسخ مقام رهبري به نامه رييس جمهور و رييس مجلس
رييس ستاد انتخابات كشور: 40 نفر از افراد معرفي شده از سوي وزارت اطلاعات ، تاييد شده اند
شوراي نگهبان: چند نفر اصلي كه تمام بحران سازي ها به خاطر آنها بود همچنان رد صلاحيت شده باقي ماندند
نسيم صبا:
قوامي : گروههاي دوم خرداد، در انتخابات مجلس هفتم شركت نمي كنند
موسوي تبريزي: ضربه اي اساسي به نظام و انقلاب خورده است
فاطمه راكعي: در انتخابات شركت نخواهيم كرد
همبستگي:
پاسخ مقام رهبري به نامه روساي قوه مجريه و مقننه درخصوص انتخابات
رييس جمهور: كساني كه چشمان آنها خيلي هم خوب نمي بيند بايد ببينند چه كسي ايمان و دين بيشتري دارد
شوراي نگهبان: چند نفري كه تمام بحران سازيها به خاطر آنها بود، همچنان رد صلاحيت شده باقي ماندند
همشهري:
مقام معظم رهبري در پاسخ نامه روساي جمهوري و مجلس: دولت و شوراي نگهبان دست در دست هم انتخابات را برگزار كنند
فراخوان نهادها براي شركت گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات مجلس
از سال 1357 شاخص پيشرفت آب و برق تا 10 برابر افزايش يافته است
هدف و اقتصاد:
كارشناسان درگفتگو با هدف و اقتصاد مطرح كردند: جبران فرصت هاي اقتصادي از دست رفته دوره ششم درمجلس هفتم
هدف و اقتصاد بررسي مي كند، بحران مسكن تا دهه 90 ادامه دارد
مظاهري: شب عيد اسكناس هاي 2 هزار توماني به دست مردم مي رسد
ياس نو:
فرماندار تهران: آراي حوزه تهران دستي شمارش مي شود
بيانيه 500 فعال سياسي ، مطبوعاتي و دانشگاهي درانتخابات شركت نمي كنيم
پنجشنبه بررسي مي شود، انتخابات ايران دستور جلسه پارلمان اروپا
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفتاب:
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