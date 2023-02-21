آب شهر دهدشت روز چهارشنبه به مدت ۱٠ ساعت قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد غریبی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آب تمامی مناطق و محلات شهر دهدشت بعلت لزوم تعویض روغن و اورهال ترانسفورماتورهای ایستگاه پمپاژ آب شماره ۲ دمدره قطع می‌شود.

سخنگوی شرکت آبفا استان اظهار داشت: این قطعی برنامه ریزی شده از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ و به مدت ۱۰ ساعت خواهد بود.

وی ضمن عذرخواهی از مردم گفت: انتظار داریم مردم عزیز شهر دهدشت با پیش بینی ذخیره آب کافی و صرفه جویی در مصرف آب در ساعاتی که قطعی وجود دارد، کارکنان خدوم آبفا را در اجرای کامل تعمیرات همراهی کنند.

غریبی بیان کرد: بروز افت فشار آب در شبکه توزیع تا ساعاتی پس از وارد مدار بهره برداری شدن ایستگاه پمپاژ مورد نظر دور از انتظار نمی‌باشد و نکته مهم اینکه نیاز به دستکاری کنتور و یا شیرهای آب توسط مشترکین محترم نیست.