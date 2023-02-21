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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۱۷

امام جمعه شبانکاره:

وضعیت روشنایی معابر شبانکاره بهبود یابد

وضعیت روشنایی معابر شبانکاره بهبود یابد

بوشهر- امام جمعه شبانکاره بهبود وضعیت روشنایی معابر این شهر را یکی از مطالبات و خواسته مردم شهر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد پردل عصر سه‌شنبه در جمع مسئولان برق شبانکاره اظهار داشت: اداره برق از اداراتی است که شبانه روز با عامه مردم سر و کار دارد.

وی اضافه کرد: ارباب رجوع که برای رفع مشکل برقی خود مراجعه می‌کنند انتظار دارند مشکلشان سریع رفع شود و با توجه به مشکلات متعدد مردم، ضمن احترام و تکریم ارباب رجوع نسبت به رفع مشکل آنها تسریع شود تا خللی در زندگی آنها به وجود نیاید.

امام جمعه شبانکاره بیان کرد: الحمدلله این اداره در این زمینه موفق و مورد رضایت مردم بوده است که جای تشکر و قدردانی دارد.

حجت الاسلام پردل اضافه کرد: در سال‌های گذشته در فصل تابستان که اوج گرما است قطعی برق را شاهد بودیم که باعث ناراحتی و نارضایتی مردم شده بود اما یکی دو سال است در این دولت این مشکل وجود ندارد و قطعی نداریم که خود نشان از خدمت به مردم عزیز است.

امام جمعه شبانکاره همچنین نسبت به نبود روشنایی در برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها گلایه و مطالبه مردم را به ریاست اداره برق رساند و درخواست کرد این مشکل را پیگیری و رفع کنند.

اجرای ۱۸۹ پروژه

رئیس اداره برق شبانکاره ضمن تشکر از حضور امام جمعه در این اداره و توجه و اهتمام به رفع مشکلات مشترکین و روشنایی سطح شهر و قول مساعد برای رفع این مشکل، گفت: در بخش شبانکاره قریب به ۱۰ هزار اشتراک داریم که اولویت این است همه مردم از برق پایدار برخوردار باشند.

حاجی زاده تصریح کرد: در دولت جدید طرحی در دستور کار قرار گرفته که پایه‌های فرسوده را تعویض کنیم که از روستاها شروع شده و در حال انجام است.

وی ادامه داد: از لحاظ اشتراک در بین بخش‌های تابعه شهرستان رتبه دوم هستیم اما از لحاظ جذب پول در رتبه اول قرار داریم که در مجموع ۱۸۹ پروژه را به بهره برداری و اتمام رسانده ایم.

رئیس اداره برق خاطر نشان کرد: برای اصلاح روشنایی و رفع مشکل روشنایی سطح شهر، کوچه‌ها و جلوی درب منازل کد پایه در سامانه ۱۲۱ یا نرم افزار برق من ثبت شود تا در اسرع وقت این مشکل رفع شود.

کد مطلب 5714839

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