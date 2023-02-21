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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۲۶

فرمانده انتظامی گرگان:

۴ نفر از عوامل سنگ پرانی به طرف خودروها در گرگان دستگیر شدند

۴ نفر از عوامل سنگ پرانی به طرف خودروها در گرگان دستگیر شدند

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری چهار نفر از عوامل سنگ پرانی به طرف خودروها در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهارکرد: با تلاش شبانه روزی مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ و یگان امداد تعداد چهار نفر از عاملان سنگ پرانی به طرف خودروهای عبوری در شهرستان گرگان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تشریح توانمندی‌های رده‌های عملیاتی و انتظامی شهرستان، بیان کرد: امروز مخلان امنیت بخوبی بر این امر واقف هستند که اگر بخواهند امنیت پایدار شهروندان را خدشه دار کنند مطمئن باشند که نقطه امنی برای آن‌ها نخواهد بود.

وی اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5714847

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