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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۳۷

استاندار گلستان:

گلستان جزو استان های برتر در کشف و مبارزه با مواد مخدر است

گلستان جزو استان های برتر در کشف و مبارزه با مواد مخدر است

گرگان- استاندار گلستان گفت: در ابتدا، گلستان جزو استان های انتهایی کشور در زمینه کشف و مقابله با مواد مخدر بود اما هم اکنون در رده های برتر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه عصر سه شنبه در مجمع خیرین یاریگران زندگی با حضور دبیرکل مبارزه با مواد مخدر کشور، اظهارکرد: در قالب مجمع یاریگران زندگی باید زمینه اشکال مختلف مشارکت را فراهم آوریم و تلاش ما ارتقا، بسط و رونق مفهوم مشارکت در جامعه است.

استاندار گلستان افزود: تلاش ما حضور افراد با توان و تخصص‌های مختلف در جمع خیرین بوده و تنها نگاه ما همراهی خیرین در زمینه‌های مالی نیست.

وی بیان کرد: ایجاد زمینه جمع سپاری خیر در حوزه مادی دایره حضور افراد را گسترش می‌دهد.

زنگانه ادامه داد: باید ساز و کار فعالیت خیران غیرمادی، معنوی و کسانی که می‌خواهند وقف زمان داشته باشند، فراهم شود.

استاندار گلستان گفت: دولت مردمی سیزدهم تلاش دارد مردمی سازی را مورد توجه قرار دهد و مصادیق عملی آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: اقدامات ارزشمندی در حوزه کشف و مقابله در استان انجام شده به طوری که در ابتدای حضور، گلستان جز استان‌های انتهایی کشور بود و امروز استان در زمره استان‌های برتر قرار دارد که این امر حاصل تلاش تمام دلسوزان در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و البته همراهی دستگاه‌های ذیربط است.

کد مطلب 5714852

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