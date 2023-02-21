گلستان جزو استان های برتر در کشف و مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه عصر سه شنبه در مجمع خیرین یاریگران زندگی با حضور دبیرکل مبارزه با مواد مخدر کشور، اظهارکرد: در قالب مجمع یاریگران زندگی باید زمینه اشکال مختلف مشارکت را فراهم آوریم و تلاش ما ارتقا، بسط و رونق مفهوم مشارکت در جامعه است.

استاندار گلستان افزود: تلاش ما حضور افراد با توان و تخصص‌های مختلف در جمع خیرین بوده و تنها نگاه ما همراهی خیرین در زمینه‌های مالی نیست.

وی بیان کرد: ایجاد زمینه جمع سپاری خیر در حوزه مادی دایره حضور افراد را گسترش می‌دهد.

زنگانه ادامه داد: باید ساز و کار فعالیت خیران غیرمادی، معنوی و کسانی که می‌خواهند وقف زمان داشته باشند، فراهم شود.

استاندار گلستان گفت: دولت مردمی سیزدهم تلاش دارد مردمی سازی را مورد توجه قرار دهد و مصادیق عملی آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: اقدامات ارزشمندی در حوزه کشف و مقابله در استان انجام شده به طوری که در ابتدای حضور، گلستان جز استان‌های انتهایی کشور بود و امروز استان در زمره استان‌های برتر قرار دارد که این امر حاصل تلاش تمام دلسوزان در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و البته همراهی دستگاه‌های ذیربط است.