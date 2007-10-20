دبیر انجمن طراحان گرافیک ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: "هر چند سال یکبار چند نفر از گرافیست های پیشکسوت عضو افتخاری انجمن می شوند، در نشست امسال اعضا انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران که سوم آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، پنج پیشکسوت که سال‌هاست در این هنر فعالیت می کنند، به عنوان عضو افتخاری معرفی می شوند."

ابراهیم حقیقی افزود: "انتخابات مجمع عمومی انجمن پائیز هر سال با حضور حداقل 330 عضو انجمن برگزار و بازرس اصلی و علی‌البدل انجمن برای دوره یکساله انتخاب می شود. همچنین قرار است در این جلسه گزارش خزانه‌دار و بازرس کنونی انجمن از فعالیت یکساله‌ ارائه شود. امسال می‌خواهیم در اساسنامه انجمن تغییراتی ایجاد و بازرس انجمن را برای سه سال انتخاب کنیم تا هر سال نیاز به تغییر بازرس نداشته باشیم."

این هنرمند نقاش در خاتمه از برپایی نمایشگاهی از 30 تابلو نقاشی خود با رویکرد اشعار مولانا به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد این شاعر 16 آذرماه امسال در گالری دی خبر داد.