"بررسی کتاب" بازار کتاب گونه ها را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در "سخنی از تحریریه" این شماره آمده است: اکنون که این سطرها را می نویسم خوشبختانه مدتی است که کشمکش وزارت ارشاد و ناشران به ظاهر فروکش کرده است و چه بهتر! زیرا بحث "بین الاثنین" در شان هیچ یک از طرفین نبود و نیست... از سوی دیگر، متانت و ابزار دوستی و محبت، در مرحله اول زیبنده دولت است. دولت نه فقط بزرگتر است بلکه طرفی است که مستقیما وظایف سنگینی بر دوش دارد، وظایفی که به ثمر رساندن آنها مستلزم روشن بینی، آینده نگری، بلندنظری و تلاش برای رفع مشکلات جاری است.

"رونق بازار کتاب گونه ها" به قلم ع روح بخشان، "معمای بوف کور" از داریوش آشوری، "پرومته در زنجیر" به قلم محمدعلی امیری، "نفت انداز" از هاشم جاوید، "از نمایش کلاسیک تا گونه درام" نوشته یحیی آذرنوش و "معنای معنا: تحلیل شعری از سیمین بهبهانی" از رضا قنادان در بخش مقالات بررسی کتاب گرد آمده اند.

روح بخشان در "رونق بازار کتاب گونه ها" می نویسد: ... یک بیماری دیگر این است که نویسنده / مترجم برای خودنمایی، اظهار لحیه، رد آرای دیگران و احیانا کمک به پربار شدن زبان فارسی(؟) دست به جعل و وضع کلمات و اصطلاحاتی می زند که غالبا ناآشنایند، راحت در زبان جا نمی افتند و درک و فهم شان دشوار است...

"کندو کاو" با نامه ای از خلیل ملکی به عبدالحسین نوشین، "شعر" با سروده ای از پرویز خائفی، "خاطرات فرهنگی" با مقالاتی از ولی الله درودیان با عنوان"یادی از نادر نادرپور" و فرید جواهرکلام با عنوان "مردی که ایرج میرزا را زمین زد" از دیگر بخش های شماره جدید بررسی کتاب هستند.

"دوره بسط تحقیقات علمی" به قلم مجتبی مینوی و "ادبیات تطبیقی کلید فهم تحولات ادبی" در بخش "نمونه نقدهای بایسته در گذشته" و داستان ابوالقاسم فقیری با عنوان "پلنگو" از مطالب خواندنی بررسی کتاب هستند.

بخش های کتاب های داخلی و خارجی، مخزن کتابخانه ملی، کتابها و نشریات تازه نیز خواننده را در معرض جدیدترین تولیدات فرهنگی قرار می دهد.

"بررسی کتاب" ویژه شهریور 86 در 232 صفحه و با قیمت 1800 تومان روانه بازار نشریات شده است.