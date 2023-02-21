به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر سه شنبه در جلسه ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به نوع دوستی و خیرخواهی گیلانی‌ها در بخش‌های مختلف، افزود: خیرخواهی و نوع دوستی با فرهنگ، آداب و رسوم گیلانی‌ها آمیخته و عجین شده است و این مهم در پیشینه تاریخی این مرز و بوم به وضوح دیده می‌شود.

استاندار گیلان از کمک بیش از ۴ میلیارد تومانی مردم به توسعه و بازسازی عتبات عالیات خبر داد و اضافه کرد: گیلانی‌ها در همه زمینه‌های خیرخواهی پیش رو بودند و این مهم در ادوار مختلف به اثبات رسیده است.

عباسی با اشاره به برپایی آئین‌های معنوی و اعتقادی نظیر «نشان محبت» در گیلان، بیان کرد: فرهنگ سازی و تبیین اثرات ارزشمند خدمت در مسیر اهل البیت (ع) از سوی رسانه‌ها جامعه را به سمت مشارکت معنوی سوق داده است و این حرکت باید استمرار داشته باشد.

وی به اهمیت توسعه و بازسازی عتبات عالیات و حرم های مطهر حضرات معصومین در کربلا، نجف، سامرا و کاظمین اشاره کرد و افزود: باید با بهره مندی از همه ظرفیت‌ها، همراهی آحاد مردم بویژه نسل جوان، بکارگیری فضاهای پایگاه‌های فرهنگی و دینی و دیگر فعالیت‌های اثربخش، نه تنها در اشاعه فرهنگ ناب عشق و ارادت به ائمه معصومین (ع) کوشا بود.

برگزاری آئین «نشان محبت» در اسفندماه جاری در نقاط مختلف گیلان

مجید دوهندو مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این تشکل مردم نهاد در استان، اظهار کرد: مردم ولایتمدار گیلان از ابتدای سال جاری تاکنون چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای توسعه و بازسازی حرم های مطهر حضرات معصومین نذر و ادا کرده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف در راستای افزایش مشارکت مردم در زمینه بازسازی عتبات عالیات، بیان کرد: در این زمینه آئین «نشان محبت» در اسفندماه جاری در نقاط مختلف گیلان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ۲۷ موکب گیلان در اختیار ستاد بازسازی عتبات عالیات بوده و به عاشقان اهل البیت (ع) خدمت رسانی می‌کنند.