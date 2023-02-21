طرح تحول در حوزه اجتماعی وفرهنگی به دنبال پرهیز از موازی کاری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه عصر سه شنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی اظهار داشت: یکی از ضرورت‌های مهم امروز در دستگاه‌ها تبدیل کردن سند تحول دولت مردمی به عنوان گفتمان است و دستگاه‌ها برای اجرا و گفتمان سازی این سند تلاش کنند و منتظر بخشنامه و ابلاغ دستگاه‌های ملی نباشند.

استاندار مرکزی افزود: متأسفانه تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه اجتماعی و فرهنگی باعث آفاتی شده است و قطعاً باید اصلاح شود و لذا این سند به دنبال این است موازی کاری‌ها را کاهش دهد و تقسیم کار بین دستگاه‌ها صورت گیرد و قطعاً اثرگذاری بهتر و مطلوب‌تری اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه طرح سازماندهی در حوزه فرهنگی و اجتماعی به دنبال پرهیز از موازی کاری بین دستگاهی است، گفت: به دنبال ایجاد هم افزایی و حرکت تحولی مبتنی بر سند تحول هستیم و این طرح شتاب دهنده خواهد بود.

مخلص الائمه ادامه داد: طرح سازماندهی برنامه‌ها باعث سازماندهی و نظم بهتری در سیستم اداری و بین دستگاهی چراکه متأسفانه شاهد هستیم که در سیستم اداری به شدت دچار کار موازی، تکراری و اقداماتی معارض با یکدیگر هستیم که علت آن وسیع بودن حجم کارها در همه حوزه‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: وجود نیروهای با انگیزه از نقاط قوت دستگاه‌های اداری محسوب می‌شود و علیرغم کمبود نیرو حجم کار در دولت سیزدهم چندین برابر شده و امر تحول نباید منتظر نیروی انسانی باشد.