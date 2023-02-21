برنامه تحول در حوزه اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری عصر یکشنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی اظهار داشت: تحول اجتماعی یکی از ضرورت‌های مهم جامعه است که علاوه بر نخبگان و صاحب‌نظران دستگاه‌ها نیز در این راستا نقش مهمی دارند و اگر دستگاه‌ها نتوانند خود را به روز کنند و در مسیر تحول قرار نگیرند در امر خدمت رسانی به مردم دچار مشکل خواهند شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی افزود: دستگاه‌های عضو کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی باید در راستای تحول و به روز رسانی برنامه ریزی جدی داشته باشند و با شاخص‌هایی که تهیه شده دستگاه‌ها ارزیابی خواهند شد.

وی ادامه داد: رصد دقیق این مهم و میزان اثربخشی در دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌ها باید چشم انداز ۲۰ ساله خود را تهیه و تنظیم کنند و در راستای مطالبات انتظارات دستگاه‌های ملی و مردم گام بردارند.

جعفری خاطر نشان کرد: برنامه تحول و تعالی در حوزه فرهنگی و اجتماعی میثاق نامه بین دستگاه‌های اجرایی و فعالین مرتبط است و اجرا شدن این طرح قطعاً تحول آفرین و جهش ایجاد خواهد کرد.

