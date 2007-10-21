تالار بزرگ اصفهان ساخته می شود

سید علیرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: در جلسه ای که در استانداری اصفهان تشکیل شد قرار شد سازمان آب و فاضلاب استان زمینی به مساحت پنج هزار هکتار جهت احداث تالار بزرگ را به اداره کل ارشاد اسلامی اختصاص دهد.

وی ادامه داد: اختصاص این زمین در جنوبی ترین قسمت اصفهان صورت می گیرد و با اجرای این طرح، اعتباری که سال ها پشت دروازه اصفهان مانده است، هزینه خواهد شد.

این مسئول مساحت تالار بزرگ را حدود 20هزار متر مربع دانست و خاطر نشان کرد: در کنار این تالار، شهرک پردیس اصفهان نیز احداث خواهد شد.

اعتبار اولیه این تالار هفت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: این موضوع حدود سه سال است که با جدیت دنبال می شود و پس از کارهای مقدماتی در اصفهان بودجه این طرح از تهران پرداخت خواهد شد.