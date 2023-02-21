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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۵۲

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایلام:

۱۸۶ تن گوشت منجمد در ایلام توزیع شد

۱۸۶ تن گوشت منجمد در ایلام توزیع شد

ایلام-سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایلام گفت: تاکنون ۱۸۶ تن گوشت منجمد در ایلام توزیع شده است.

هادی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون بیش از ۱۸۶ تن گوشت منجمد در مراکز توزیع ایلام با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت در استان عرضه شده و این روند کماکان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مصرف روزانه گوشت قرمز در استان بین ۱۵ تا ۲۰ تن است، روزانه به صورت میانگین بین ۳ تا ۴ تن گوشت منجمد و گرم در شهرستان ایلام توزیع می‌شود.

صالحی گفت: این اداره توانسته یک چهارم این مصرف را در استان تامین کند و این موضوع تا حدودی باعث تعادل قیمت گوشت در استان شده است.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان ایلام اضافه کرد: گوشت به اندازه کافی در انبارهای ذخیره استان موجود است.

وی تصریح کرد: اداره کل پشتیبانی امور دام با تزریق گوشت به بازار تا نرمال شدن قیمت این روند را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 5714948

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