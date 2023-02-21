علی جدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هجمه سنگین رسانه‌های غربی؛ عبری و عربی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن طی سال‌های اخیر از تمام ظرفیت خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی بهره برده اما همواره مقابل مردم ایران با شکست رو به رو شده است.

نماینده شیروان در مجلس ادامه داد: جنگ رسانه‌ای یکی از آخرین ابداعات دشمن برای ایجاد اختلاف بین نظام و مردم است.

وی افزود: دشمن در این جنگ سعی دارد از طریق امپراطوری رسانه‌ای خود نظام را ناکارآمد جلوه داده و ناامیدی مطلق را القا کند در حالی که هر فرد منصفی نمی‌تواند پیشرفت‌های کم نظیر جمهوری اسلامی ایران را منکر شود.

جدی تصریح کرد: از این رو نخبگان، مسئولان و افراد آگاه بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند به میدان آمده و مقابل این جنگ عظیم رسانه‌ای دشمن بایستند.

نماینده شیروان در مجلس تاکید کرد: جهاد تبیین تنها راه غلبه بر جنگ شناختی فعلی است و در این جنگ نمایندگان مجلس نیز وظیفه دارند در دیدرهای مختلف خود با مردم، اقدامات انجام شده از سوی حاکمیت را عنوان کنند.