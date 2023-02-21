لزوم زیباسازی مبلمان شهری خراسان شمالی برای جذب بیشتر گردشگر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رشیدی عصر سه شنبه در کارگروه تسهیل سفر خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: فضای شهری برای استقبال از گردشگران باید آماده باشد.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: دستگاه‌های متولی باید با همکاری یکدیگر تمهیدات لازم را برای آماده سازی فضای شهری استان و خدمات سفر به گردشگران نوروز ۱۴۰۲ را فراهم کنند.

وی افزود: ارائه خدمات شایسته به گردشگران و مسافران نوروزی می‌تواند در افزایش جذب گردشگر تأثیرگذار باشد که این امر موجب افزایش درآمد خانوارهای استان خواهد شد.

رشیدی ادامه داد: زیباسازی مبلمان شهری و ساماندهی تابلوها و علائم، تعیین مراکز درمانی فعال در ایام تعطیلات، اصلاح نقاط حادثه خیز، لکه گیری معابر شهری و محورهای مواصلاتی از جمله اقداماتی است که دستگاه‌های مربوطه باید در دستور کار قرار دهند.

رشیدی تجهیز و آماده سازی مدارس هدف اسکان مسافران نوروزی، استقرار پایگاه‌های هلال احمر در مبادی ورودی شهرها و نظارت بر قیمت و نرخ خدمات از جمله یدک کش‌ها، تعمیرگاه‌ها، فروشگاه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌های سطح استان را از دیگر اقدامات مهم ستاد خدمات سفر عنوان کرد.