دستگیری سارق طلاجات بانوان سالمند در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات بانوان سالمند و سالخورده در نقاط مختلف شهر کرمانشاه موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا با پیگیری شبانه روزی مأموران یگان‌های مختلف انتظامی شهرستان کرمانشاه سرانجام با کار اطلاعاتی هدفمند مأموران کلانتری ۱۵ شریعتی عامل سرقت‌های مذکور شناسایی و در اقداماتی ضربتی توسط مأموران این کلانتری دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهم که مردی میانسال است در تحقیقات انجام شده در کلانتری به ارتکاب پنج فقره سرقت طلاجات از بانوان کهنسال و سالمند از طریق فریب و اغفال آنها اعتراف کرد.

سلمانی در پایان با اشاره به شناسایی مالباختگان و شاکیان این پرونده و بازسازی صحنه سرقت‌ها، خاطرنشان کرد: با تکمیل پرونده متهم با دستور مقام قضائی روانه زندان شد