به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا شامگاه سه‌شنبه در کمیته فضای مجازی شهرستان، اظهار داشت: جلسه کمیته فضای مجازی شهرستان چند دلیل اهمیت دارد که یکی از آنها همگرایی و همفکری بین مسئولان و اصحاب رسانه است که این موضوع با توجه به اهمیت آن، در جلسه شورای فرهنگ عمومی مصوب شد.

وی افزود: به دنبال این هستیم در اردستان نشاط و شادابی ایجاد شود و شهر در مسیر پیشرفت قرار بگیرد همچنین رسانه‌های شهرستان نیز در ارتباط با این موضوع همفکر هستند.

فرماندار اردستان با بیان اینکه باید توسط خبرنگاران شهرستان اخبار خوب تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: اخبار خوب رویکرد مثبت در جامعه بر جای می‌گذارد همچنین باید فن رسانه را نیز بدانیم چرا که تکرار و تلقین اخبار تأثیرگذاری بسیاری در جامعه دارد.

احمدی‌طبا تاکید کرد: رسانه‌های شهرستان اردستان عملکرد قابل قبولی دارند و در این حوزه اتفاقات خوبی رقم خورده است و ما از مدیران شهرستان می‌خواهیم که پاسخگوی رسانه‌ها باشند.

وی بیان کرد: اکنون در آستانه نوروز و ماه رمضان قرار داریم و رسانه‌ها در این ایام می‌توانند تأثیرگذار باشند و شادابی و نشاط در شهرستان ایجاد کنند.

فرماندار اردستان با اشاره به بحث مطرح شده جهاد تبیین از سوی رهبر انقلاب، تصریح کرد: بعضی از حرکت‌های جهاد تبیین بعد اغتشاشات اخیر گاهاً اشتباه بوده است، باید مطابق بیانات رهبری در این مسیر حرکت می‌کنیم.