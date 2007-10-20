برگزیدگان خیابانی تئاتر ماه اصفهان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد هیئت داوران متشکل از شهاب غزالی، بیژن گنجعلی و احسان جانمی به نمایندگی از کانون تازه تاسیس نمایشگران خیابانی اصفهان از میان پنج نمایش راهیافته به مرحله پایانی محسن احمدی را برای کارگردانی نمایش "ذبیح" به عنوان بهترین کارگردان برگزید.

همچنین این هیئت در بخش بازیگری ضمن تقدیر از هاشم شمس برای نمایش "معرکه عشق"، جلال دریساوی را به خاطر بازی در نمایش "در انتظار گودرز" شایسته دریافت مقام بهترین بازیگر دانست. در بخش طرح و ایده نیز مجتبی طالبی برای نمایش "زنده باد مبارک" برگزیده شد و بهمن گرامی برای نمایش "غریبه، آشنا" لوح تقدیر گرفت.

تقدیر هیئت داوران هم در بخش موسیقی به احمد صمیمی برای نمایش "ذبیح" اختصاص یافت و از جوانترین بازیگر جشنواره پریا هاشمی به خاطر بازی در "غریبه، آشنا" تقدیر شد.

چهارمین جشنواره استانی تئاتر ماه به کوشش حوزه هنری اصفهان 21 تا 27 مهر در شهرستان اصفهان برگزار شد.