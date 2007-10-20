40 هزار متر مربع فضای سبز و ورزشی دانشگاه آزاد کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون امور دانشجویی دانشگاه آزاد کرج پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه اماکن ورزشی این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج با 600 دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فعال است و تاکنون از این دانشگاه 850 نفر به مسابقات قهرمانی کشور، آسیا و جهان اعزام شده اند.

علیرضا رحیمی افزود: دو مجوعه ورزشی چند منظوره مختص خواهران و برادران با مساحت زیربنای چهار هزار و 500 متر مربع به صورت مسقف برای کلیه رشته های ورزشی مجهز به کفپوش استاندارد با ضریب جذب 90 درصد، پرده دیجیتال چند منظوره، ارتفاع مناسب و ... به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: امروز همچنین از زمین های ورزشی چند منظوره خواهران و جاده سلامتی دانشگاه مجهز به انواع دستگاه های بدن سازی با مساحتی برابر هشت هزار و 850 متر مربع به بهره برداری می رسد.

این مسئول همچنین اظهار امیدواری کرد: تا سال 88 ساختمان دانشکده تربیت بدنی با مساحت چهار هزار و 500 متر مربع در چهار طبقه مجهز به استخر و سونا، سالن تیراندازی، پیست اسکیت و ... ساخته شود.

امروز همچنین 30 هزار متر مربع فضای سبز و محوطه سازی مجتمع های مذکور و خیابان ها و بلوارهای جدید به بهره برداری رسید.

هزینه 30 هزار مترمربع فضای مسقف و 40 هزار مترمربع فضای غیرمسقف دانشگاه آزاد کرج در مجموع برابر 120 میلیارد ریال بوده است.