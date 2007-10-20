ژن مسئول ناباروری مردان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کارولینای شمالی ژنی را با عنوان Jhdm2a کشف کرده اند که مسئول ناباروری در مردان است.

نتایج تحقیقات این دانشمندان که در مجله نیچر منتشر شده است، نشان می دهد که این ژن مسئول کنترل آخرین مرحله شکل گیری سلولهای اسپرماتید کاربردی و سالم است.

در این مرحله که "اسپرماتوژنزیز" نام دارد DNA دریک منطقه کوچک در سر اسپرماتوزوئید متراکم می شود. این منطقه کوچک هنگام عمل لقاح وارد تخمک می شود.

این دانشمندان با تغییر ژنتیکی، گروهی از موش های آزمایشگاهی را ایجاد کردند که فاقد ژن Jhdm2 بودند. سپس این موش ها را وادار به تولید اسپرماتوزوئید کردند. در این آزمایش مشاهده شد که این اسپرم ها نابالغ بوده و سر و دم آنها شکل ناهنجاری دارد.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که ژن Jhdm2 به طور مستقیم بیان ژن های مختلف دیگری را که برای متراکم ساختن DNA درون اسپرماتوزوئید موثر هستند، کنترل می کند.

در این خصوص این محققان اظهار داشتند: "این ژن در توسعه اسپرماتوزوئید کاربردی که توانایی لقاح را دارد، بسیار موثر است. این کشف از پتانسیل بالایی برای ایجاد روش های درمانی جدید برای ناباروری مردان برخوردار است."