دیدار گروه دوستی پارلمانی نیجر و ایران با امیرعبداللهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان عضو گروه دوستی جمهوری اسلامی ایران در پارلمان کشور نیجر که به سرپرستی «احمدو ال حمدو» به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده اند با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.



دکتر امیرعبداللهیان در این ملاقات بر نگاه جمهوری اسلامی ایران در جهت گسترش مناسبات با کشورهای آفریقایی تاکید کرد و افزود، رفت و آمد هیأت‌های پارلمانی می‌تواند زمینه ساز گسترش مناسبات و سفر مقامات ارشد دو کشور به پایتخت‌های یکدیگر باشد.



وزیر امور خارجه تصریح کرد، ما هیچ محدودیتی برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از جمله نیجر قائل نیستیم و دو کشور دارای ظرفیت‌های متنوعی برای افزایش مناسبات هستند.



وی بر فعال کردن کمیسیون اقتصادی مشترک بین دو کشور تاکید کرد.



«احمدو ال حمدو» رئیس گروه دوستی جمهوری اسلامی ایران در پارلمان نیجر نیز در این دیدار با سودمند خواندن ملاقات‌ها و مذاکرات خود در مجلس شورای اسلامی، بر تمایل کشورهای آفریقایی درجهت توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.



وی یکی از اهداف سفر گروه دوستی جمهوری اسلامی ایران در پارلمان نیجر به کشورمان را بررسی زمینه‌های توسعه مناسبات بین دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی راه‌های جدید گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها فراهم گردد.