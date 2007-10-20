2 گورستان جدید در شرق و غرب پایتخت احداث می شود / 7 هزار دریچه درخیابان های شهر همسطح سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در این باره گفت: یکی از معضلات شهر تهران که هنوز به قوت خود باقیست بحث مربوط به گورستان است و ما فقط بهشت زهرا (س) را در جنوب تهران داریم. به همین دلیل شهرداری تهران در برنامه و طرح جامع خود احداث دو گورستان در شرق و غرب شهر را در دستور کار دارد که کلیت آن در شورای اسلامی شهر هم به تصویب رسیده است.

وی افزود: منطقه احداث گورستان ها مشخص شده ، اعتبارات آن پیش بینی شده و اقدامات آغاز شده اما این پروژه هم مانند سایر پروژه ها با مشکل معارضین روبرو است که امیدواریم با حل این معضل کار را زودتر به اتمام برسانیم.

به گفته قالیباف برخی شهروندان درخواست دارند تا اموات خود را در اطراف امامزاده ها و محل هایی از شهر دفن کنند که این کار به مصلحت شهر و بهداشت شهر نیست اما ما به هر قیمتی که شده باید این 2 گورستان را آماده کنیم.

شهردار تهران در باره پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید صیاد شیرازی با بزرگراه شهید بابایی گفت: این پروژه به نام دو امیر سرافراز ارتش اسلام نام گرفته است که هرکدام از آنان جزو نمونه ها و نوادر این کشور بودند.

وی شهید صیاد شیرازی را فردی متدین ، حزب الهی و در مدیریت و اخلاص و شجاعت بی نظیر دانست و گفت: شهید بابایی نیز مردی بزرگ بود که در اوج گمنامی و مظلومیت به شهادت رسید.

به گفته قالیباف پروژه مذکور در حالی با 2 میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید که هزینه رفع معارضین آن به حدود 12 میلیارد تومان رسید و این کار وقت بسیار زیادی از پروژه گرفت و زمان 9 ماهه پیش بینی ما به 2 سال ختم شد.

وی افزود: در این زمینه باید تدبیری اتخاذ شود که مشاوران در این راستا می توانند نقش موثری ایفا کنند. این در حالی است که تغییر تکنولوژی ساخت هم می تواند یکی از تدابیر ما باشد.

شهردار پایتخت در ادامه به برخی دست انداز های موجود در خیابان های شهر اشاره کرد و گفت: این چاله ها و دست انداز ها به دلیل خرابی آسفالت نیست بلکه همسطح نبودن دریچه ها که کار آن مربوط به شهرداری نیست مشکل ساز شده است.

وی با بیان اینکه در برخی موارد دریچه ها سرقت می شود و این موضوع خطر آفرین است ، گفت: علی رغم اینکه این کار وظیفه شهرداری نیست اما ما در طرح جهادی 137 در دو هفته گذشته به طور متمرکز به این موضوع پرداختیم و بر اساس آماری که تا 3 روز قبل وجود دارد 7000 دریچه را همسطح سازی کردیم و ظرف 2 هفته آینده این کار را برای همه دریچه ها انجام خواهیم داد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه در فصل زمستان اقدامات شهرداری به سمت طرح های موضوعی و موضعی خواهد رفت گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما لایروبی انهار از سوی شهرداری آغاز شده و خواهش ما از شهروندان به خصوص کسبه این است که زباله دهای خود را در جوی ها نریزند.

وی در پایان گفت: ایجاد کانال های زیر سطحی هم از سوی شهرداری ادامه دارد و تاکنون 300 کیلومتر احداث شده که این به 500 کیلومتر هم خواهد رسید اما این پروژه ها از آنجاییکه بیشتر در عمق 5 ، 6 و حتی 15 متری زمین انجام می شود از سوی شهروندان دیده نمی شود.