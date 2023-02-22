گردشگران برزیلی در حرم حضرت معصومه (س) حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از گردشگران برزیلی روز گذشته با هماهنگی اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت در این حرم مطهر حضور یافتند.

این گروه برزیلی ضمن بازدید از معماری این آستان مقدس با شخصیت و جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان یک بانوی مجرد از خاندان اهل بیت علیهم السلام که با حضورشان در شهر مقدس قم محور توسعه علم در این شهر قرار گرفته اند آشنا شدند.

گفتنی است، حضور گردشگران بین‌المللی در حرم مطهر بانوی کرامت در راستای معرفی ظرفیت‌های بالای اسلام در ارزش نهادن به مقام زن و رشد زنان در جوامع مسلمان به پیروان سایر ادیان صورت می‌گیرد که همواره مورد استقبال گردشگران خارجی قرار گرفته است و هر ساله شاهد افزایش حضور گروه‌های گردشگری در این حرم مطهر هستیم.