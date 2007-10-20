پرداخت اجاره بهای خوابگاه اجباری شد / صندوق رفاه در انتظار مصوبه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فولادی نژاد امروز در یک نشست مطبوعاتی در وزارت علوم افزود: امکسال از مجموع 120 میلیارد تومان اعتباری که برای وام های شهریه اختصاص داده شد، 118 میلیارد تومان به وزارت علوم و بقیه به وزارت بهداشت اختصاص یافت. این 118 میلیارد تومان در نیم سال اول هزینه می شود و باید برای نیم سال دوم به فکر تأمین اعتبار بود.

وی اظهار داشت: اولین موسسه ای که تا کنون از وام شهریه سال جاری برخوردار شده، آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه شاهرود است که برای اولین بار در حال دریافت وام شهریه است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: برای سایر وامهای صندوق رفاه 26 میلیارد تومان برآورد شده که 20 میلیارد آن از طریق بازپرداخت ها تأمین می شود.

وی با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی برای پرداخت یک هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به صندوق رفاه اضافه کرد: این طرح توسط نمایندگان مجلس در حال رأی گیری و تأیید است و بر اساس نیاز صندوق رفاه، مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان را برای خودکفا شدن صندوق در یک سال برآورده شده است.

فولادی نژاد در مورد پرداخت اجاره بهاء خوابگاههای دانشجویی در سال جاری گفت: مبلغ اجاره بها در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است و تنها پرداخت آن در سال جاری الزامی است و باید به صورت نقد یا وام اجاره بها به دانشگاه پرداخت شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: میانگین هزینه اتاق خوابگاههای ملکی در ترم اول برای هر دانشجو 44 هزار و 375 تومان و در ترم دوم 49 هزار و 215 تومان برآورد شده است.

وی اضافه کرد: وام اجاره بهای خوابگاه نیز پس از ارائه درخواست دانشگاه ها پرداخت می شود.