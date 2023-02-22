به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی شامگاه سه شنبه در هشتمین جلسه کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: ضرورت راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در سفر رئیس جمهور به استان خراسان جنوبی هم مطرح شده و ساخت مرکز استاندارد جزو مصوبات سفر دوم است.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت موضوع، با همکاری بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مرکزی با ظرفیت تقریباً ۳۰ نفر به عنوان مرکز ماده ۱۶ درمان اجباری اعتیاد راه اندازی شده اما مورد تأیید کمیته درمان ستاد نیست.

طالبی بیان کرد: همچنین علیرغم اینکه مرکزی برای درمان اجباری اعتیاد در استان راه اندازی شده اما مورد تأیید کمیته کشوری درمان اعتیاد نیست بنابراین باید به شکل جدی تعیین تکلیف شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه موضوع درمان معتادان متجاهر در مرکز تخصصی باید زودتر تعیین تکلیف شود، گفت: نحوه دریافت دارو و دوره درمان در مراکز ترک اعتیاد هم نیازمند ساماندهی است.

وی با بیان اینکه فراهم کردن زمینه اشتغال و فرهنگ سازی محیط بعد از درمان اعتیاد هم اهمیت دارد و نباید از آن غافل شد، افزود: با توجه به هزینه‌های درمان اعتیاد انتظار می‌رود نتیجه بهتری از اقدامات این حوزه حاصل شود.