دهستان«ویژه نان» گیلانغرب میزبان اردوی جهادی دانشجویان کرمانشاهی

قاسم امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین اردوی جهادی در طرح «عهد خدمت» از اول تا پنجم اسفند ماه توسط قرارگاه شهید یداللهی بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در دهستان ویژه نان شهرستان گیلانغرب با حضور ۲۵۰ نفر از دانشجویان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: این طرح در راستای خدمت رسانی به مردم محروم و با هدف تعامل با مردم روستاهای این دهستان و امید آفرینی که محور اصلی جهاد تبیین است بین دانشجویان مختلفی که از سراسر دانشگاه‌های استان کرمانشاه در این طرح شرکت کرده‌اند، صورت پذیرفته است.

امجدیان با اشاره به استقبال چشمگیر دانشجویان به حضور در این اردو برای ارائه خدمات تخصصی، تصریح کرد: خدمات درمانی با حضور پزشکان عمومی و تخصصی، دندان پزشکان همراه با سه یونیت سیار، همچنین خدمات غربالگری و پرستاری به همراه داروی رایگان در تمامی روستاهای دهستان ویژه نان ارائه می‌شود.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمانشاه بیان کرد: خدمات عمرانی همچون ساخت سرویس بهداشتی، دیوار کشی، رنگ آمیزی مدارس به همراه خدمات آموزشی، اهدای کتب کمک آموزشی و بهداشتی به مدارس و مشاوره نیز به اهالی این دهستان ارائه می‌شود.

گفتنی است، برگزاری جشنواره بزرگ بازی‌های بومی و محلی، ورزش‌های همگانی و غذاهای سنتی در روزهای ۲و ۳ اسفند ماه همچنین جشن میلاد امام حسین (ع) از برنامه‌های شاد، مفرح دانشجویان در کنار مردم خون گرم روستای قیلان است.