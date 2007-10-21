6600 کم بینا و نابینا در استان مرکزی زندگی می کنند

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این مجموعه 271 نفر به صورت مستمر و 827 نفر به صورت غیر مستمر از خدمات بهزیستی استان استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این خدمات شامل هزینه تحصیلی، وسائل کمک آموزشی و ارائه آموزش های اشتغالزاست.

صالحی یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از نابینایی را طرح پیشگیری از تنبلی چشم خواند و بیان داشت: بهزیستی با دایر کردن پایگاه هایی در سراسر استان در راستای کاهش نابینایی گام برمی دارد.

وی از دیگر عوامل نابینایی را ناراحتی های ژنتیکی، عفونت، سرخک و کمبود تغذیه خواند و یادآور شد: مشاوره قبل از ازدواج و ژنتیکی از روش های جلوگیری از افزایش کودکان نابیناست که جز برنامه های بهزیستی قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان اشتغال را مهمترین مشکل معلولان در این بخش عنوان کرد و بیان داشت: روشندلان دارای استعدادهای بکر و خاصی هستند که با توجه به آنها می توان در مسیر شکوفایی و استفاده از این استعدادها گام برداشت.

وی مشکلات شهری و جایگاهی را از دیگر مسائل و مشکلات نابینایان خواند و خاطر نشان کرد: جامعه باید درک درستی از معلولان داشته باشد و اجازه حضور آنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بدهد.