تحریم ایران بی نتیجه است / انرژی هسته ای حق ملت ایران است

"پل راجرز" در گفتگوی اینترنتی با گروه انرژی هسته ای خبرگزاری مهر و در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تاییدهای مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر نبود هیچ مدرکی درباره انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی، کشورهای غربی این واقعیت را نمی پذیرند و اصرار دارند برنامه ایران نظامی است؟ گفت : همکاری ایران با آژانس گرچه هنوز کامل نیست، اما در صورتی که کامل باشد، آنگاه برخی کشورهای غربی دیگر نمی توانند ادعا کنند که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است.

وی ضمن تاکید بر اینکه ایران به عنوان عضو آژانس و پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی( ان پی تی) حق برخورداری از برنامه هسته ای صلح آمیز را دارد، در عین مدعی شد: نظر شخصی من این است که انرژی اتمی مسیر درستی برای ایران( یا هر کشور دیگری) برای رفع نیازهای آینده به انرژی نیست. چرا که ایران پتانسیل عظیمی برای توسعه (منابع) انرژی تجدید پذیر دارد که هنوز از آنها بهره برداری نکرده است.

راجرز که مدیریت برنامه امنیت جهانی در گروه تحقیقاتی آکسفورد را برعهده دارد، در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال تحریم علیه ایران منجربه دست کشیدن ایران از برنامه هسته ای صلح آمیز خود خواهد شد؟ تصریح کرد: تحریمها بعید است تاثیری داشته باشند. حل و فصل مسئله از راه مذاکره بسیار بهتر خواهد بود .



راجرز درباره احتمال پذیرش غنی سازی اورانیوم ایران توسط کشورهای غربی در صورت حل و فصل تمام ابهامات طبق توافق اخیر ایران با آژانس، اظهار داشت : برخی کشورهای غربی غنی سازی توسط ایران را خواهند پذیرفت، اما خصومت میان ایران و آمریکا به نحوی است که آمریکا بعید است این را بپذیرد.