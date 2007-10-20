حضور تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی خوشحال کننده بود

شهرام شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: همانطور که پیش بینی می شد بازی ما مقابل پرسپولیس سخت و سنگین بود. در این بازی دو تیم ارائه گر بازی دلچسب و تماشایی بودند که اگر با اشتباه بازیکنان جوان ما توام نمی شد در پایان نتیجه ای غیر از برتری پرسپولیس رقم می خورد.

وی ادامه داد: در این بازی بارها شانس گلزنی به دست آوردیم. روح الله بیگدلی، رضا طاهری و میلاد میداودی در موقعیت تک به تک از بازکردن دروازه پرسپولیس بازماندند تا این تیم روی یک لحظه غفلت ما در آخرین ثانیه های بازی به گل برتری دست یابد.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز با اشاره به حضور 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی گفت: اسکلت اصلی تیم ما را بازیکنانی جوان تشکیل می دهند که بیشتر آنها برای اولین یا دومین بار بازی مقابل چنین جمعیتی را تجربه می کردند. در این شرایط خاص بازی کردن برای تیم ما تا اندازه ای دشوار بود اما بازیکنان استقلال اهواز سنگ تمام گذاشتند و پابه پای پرسپولیس دویدند.

وی با اذعان به اینکه شکست مقابل پرسپولیس چیزی از ارزش های تیم استقلال اهواز کم نمی کند، افزود: عملکرد بازیکنان و کادر فنی تیم ما در این بازی قابل قبول و مورد تایید مسئولان باشگاه است.

شفیع زاده در خصوص اینکه چرا تیم فوتبال استقلال اهواز در واپسین دقایق بازی مغلوب پرسپولیس شد، گفت: بازیکنان استقلال اهواز گمان کردند بازی تمام شده و چند لحظه غفلت کردند. شاید از دست دادن تک امتیاز بازی دیروز باعث شود از این پس آنها تلاش خود را تا زدن سوت پایان بازی ادامه دهند.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز با اشاره به موفقیت تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری مسابقات لیگ برتر گفت: پرسپولیس تیم خوب و منسجمی است که به گفته مدیرعاملش مورد حمایت قرار نمی گیرد. این تیم هم مانند استقلال اهواز از تیم های ریشه دار و مردی فوتبال ماست که در هر بازی هزاران نفر را به ورزشگاه می کشاند.

با اینکه مربیان تیم فوتبال استقلال اهواز پس از شکست مقابل پرسپولیس حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی را عامل ناکامی تیم شان عنوان می کردند، شفیع زاده در اظهارنظری متقاوت با آنها گفت: از دید من حضور تماشاگران و عدم اجرای حکم کمیته انضباطی درمحرومیت باشگاه پرسپولیس تاثیری در نتیجه بازی نداشت. شخصا از اینکه دیدم 60 هزار تماشاگر برای بازی دو تیم مردمی به ورزشگاه آزادی آمده اند و از دیدن یک بازی جذاب با خوشحالی به خانه بازمی گردند، من نیز شاد شدم.

وی با ابراز تشکر از بازیکنان و مربیان تیم فوتبال استقلال اهواز، تصریح کرد: از ابتدای فصل استراتژی خود را بر مبنای استفاده از بازیکنان جوان منطبق کردیم. همین بازیکنان جوان هر هفته بهتر از قبل بازی می کنند و حتی مقابل تیمی مدعی چون پرسپولیس نه تنها دست و پا بسته نبودند بلکه شانس پیروزی داشتند. این ها برای مدیرتی باشگاه اتفاقاتی رضایت بخش است که نوید آینده ای روشن را برای تیم ما می دهد.