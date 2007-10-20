طرح مردمی شناسایی و حمایت از نخبگان دانش آموز اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دومین جشنواره " ما می توانیم " با هدف ترویج مهارت های تفکر در بین دانش آموزان و دانشجویان و شناسایی و معرفی نوجوانان و جوانان خلاق و مبتکر برگزار و طی آن از پدید آورندگان برترین آثار ابتکاری و خلاقانه تجلیل خواهد شد.

دبیر اجرایی این جشنواره با تاکید بر ضرورت گسترش حرکت های فرهنگی در راستای شناسایی ، معرفی و حمایت هر چه بیشتر از استعدادهای جوان و نوجوان، از فراخوان اینترنتی جشنواره در این زمینه خبر داد.

اکبر بختیاری گفت: پیرو انتشار فراخوان دومین جشنواره " ما می توانیم "، شمار زیادی آثار و طرح های ابداعی به دبیرخانه ارسال گردید و تا پایان آذرماه نیز به عنوان سقف زمانی ارسال آثار در نظر گرفته شده است، اما در کنار انتشار فراخوان و اطلاع رسانی خبری، نشانی اینترنتی جشنواره نیز جهت هرگونه ارتباط گیری در اختیار علاقه مندان به شرکت در جشنواره و همچنین اقشار مختلف مردم، دستگاههای فرهنگی و اجرایی و نهادهای مختلف قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: به رغم طرح ها و برنامه های متنوع و متعددی که در زمینه ترغیب و تشویق نسل جوان و نوجوان در حوزه ترویج دانش اندوزی و تولید علم اجرا شده است، هنوز شاهد یک حرکت مردمی و بسیج عمومی در این زمینه نیستیم، از این رو تصمیم گرفتیم با اجرای یک طرح مردمی، اقشار مختلف جامعه و متولیان دستگاه ها و نهادها را نسبت به موضوع حساس کنیم و آغازگر یک مسیر تازه در شناسایی و حمایت از دانش آموزان نخبه باشیم.

بختیاری از علاقه مندان دعوت کرد در صورت تمایل، ظرفیت ها و توانمندی های خود یا دستگاهها و نهادهای مربوطه را جهت شناسایی جوانان و نوجوانان نخبه و حمایت از آنان به نشانی اینترنتی mitavanim @ Gmail.com ارسال کنند.

دبیر اجرایی دومین " جشنواره ما می توانیم" گفت: مشارکت مردم و نهادها در شناسایی و حمایت از جوانان و نوجوانان نخبه می تواند دامنه ای از معرفی یک دانش آموز یا دانشجوی نخبه جهت شناسایی و دعوت از آنان تا اعلام حمایت های مادی و معنوی دیگری همچون ایجاد زمینه های اشتغال، دریافت تسهیلات مالی و سایر موارد داشته باشد.

وی اظهار داشت: برای ارسال آثار ، محدودیتی در قالب ها و زمینه ها وجود ندارد و پدید آورندگان آثاری که دارای ویژگی های خلاقیت، نوآوری و حل مسئله باشند، می توانند در حوزه های مختلف جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: علاقه مندان در گروه سنی 12 تا 27 سال می توانند آثار خود را علاوه بر نشانی اینترنتی به دبیرخانه جشنواره واقع در شهرزیبا ، شهران، بلوار شهران، بالاتر از زیر گذر همت، فرهنگسرای تفکر ارسال کنند.