حیایی در "کلاه پهلوی" شش گریم دارد

مهین نویدی طراح گریم مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به خبرنگار مهر گفت: امین حیایی در این مجموعه در نقش سورتچی خان به ایفای نقش می پردازد که این شخصیت در طول مجموعه تکامل می یابد. وی پس از مدتی دفتردار و پس از طی دوره تحصیلات عالیه معاون جوانشیر می شود.

امین حیایی در نمایی از "کلاه پهلوی"

وی در ادامه افزود: گریم حیایی که بازیگر نقش کریم است در طول سریال به نسبت تغییر شخصیت از طریق ادامه تحصیلات و گرفتن پست های مهم تغییر می‌کند. وی ابتدا نقش یک سورتچی را که فردی بی فرهنگ است بازی می کند که بر آن اساس گریم چنین افرادی را دارد. همانطور که وی به مدارج بالاتر می رسد تیپ شخصیت بالاتری به خود می‌گیرد و این در گریم چهره وی به خوبی دیده می شود.

طراح گریم مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" در ادامه بیان کرد: البته به گفته حیایی این تغییر شخصیت با گریم های متفاوت اولین نقشی است که وی با این سبک کار می کند. داریوش فرهنگ نیز مانند حیایی دارای گریم های متفاوتی در این مجموعه است. وی نیز در طول سریال به نسبت شغل ها و شخصیتی که پیدا می کند، گریم های متفاوتی دارد.

امین حیایی در نقش کریم سورتچی "کلاه پهلوی"

"کلاه پهلوی" هم اکنون با بازی حیایی، حسام نواب صفوی و سارا خوئینی ها در لوکیشن مزون پاریس در شهرک سینمایی ادامه دارد. این مجموعه را محمدرضا تختکشیان تهیه می‌کند و داستان آن درباره جوانی به نام فرخ است که پس از تحصیل در فرانسه به ایران می‌آید و در شهری کوچک فرماندار می‌شود. در همین زمان فرمان کشف حجاب از سوی رضاخان صادر می‌شود و او موظف به اجرای این فرمان است.

صالح میرزاآقایی، رضا فیاضی، جمشید شاه محمدی، شقایق فراهانی، ماه چهره خلیلی، امین حیایی، امیرعلی بیانی، بهاره افشار، گوهر خیراندیش، نگین محسنی، آناهیتا همتی و داریوش کاردان بازیگران، ‌نسیم سیگارودی طراح صحنه، سارا خالدی طراح لباس، سیدجلال نیایی مدیر تولید، جواد فراهانی دستیار کارگردان و سعید خضوعی منشی صحنه "کلاه پهلوی" هستند.