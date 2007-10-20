دومین سفر استانی ترومن / آغاز مرحله نهایی مسابقات والیبال نوجوانان کشور

به گزارش خبرنگارمهر، رایکو ترومن سرمربی تیم بسکتبال بزرگسالان کشورمان فردا برای انجام دومین سفر استانی خود عازم استان خوزستان می شود. ترومن طی یک هفته حضوردر این استان به عنوان مدرس درکلاس مربیگری وبدنسازی ویژه مربیان این استان شرکت می کند. ترومن هفته گذشته نیز به شهرکرد رفته بود.

مرحله نهایی مسابقات والیبال نوجوانان کشور شروع شد

مرحله نهایی مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان کشور روز گذشته با شرکت 8 تیم درکرمانشاه شروع شد. در روز اول این رقابت ها تیم تهران با نتیجه 3 برصفر مقابل والیبالیست های گیلان به برتری دست یافت. در دیگر بازی ها تیم های آذربایجان غربی و خراسان رضوی با نتیجه 3 بریک مقابل نمایندگان فارس و مازندران برتری را از آن خود کردند. ضمن اینکه تیم میزبان نیز با همین نتیجه ازسد چهارمحال و بختیاری گذشت. این رقابت ها به مدت یک هفته ادامه دارد.