مرکز مطالعات بینش قرآنی در سینما آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم‌های قرآنی اعلام کرد با تعیین اعضا هیئت علمی این مرکز، فعالیت های آن در حال تدوین است. از مهمترین دستورالعمل های این مرکز در خصوص تولیدات قرآنی و کمک به فیلمسازان در تهیه متون قرآنی است.

اعضا هیئت علمی این مرکز از کارشناسان علوم قرآنی و سینما هستند که برای کاربردی کردن فرامین قرآنی در سینما فعالیت خود را آغاز کرده است. از مهمترین اهداف این مرکز ایجاد پایگاه مناسب برای کمک به فیلمسازان علاقمند تولید فیلم قرآنی، برگزاری همایش بینش قرآنی در سینما، ایجاد پایگاه آموزش غیرمستقیم به علاقمندان سینمای قرآنی و ... است.

علاقمندان به عضویت در این هیئت علمی می‌توانند با شماره‌های 77510380 و 09352024175 تماس یا با نشانی دبیرخانه جشنواره فیلم‌های قرآنی مکاتبه کنند.