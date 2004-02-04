شناخت پديده زلزله از حجم عظيم كار افراد غير متخصص براي مقابله با آن مي كاهد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حمزه شكيب در اولين نشست ساماندهي و تدوين سيستم امداد رساني و نجات شهروندان تهراني در شرايط بحراني و ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي مسئول افزود : مديريت بحران در برابر زلزله و هر حادثه ديگر بايد براي هر يك از مراحل پيشگيري از حادثه ، هنگام حادثه و پس از آن برنامه ريزي مشخص و مدون داشته باشد به طوري كه برنامه هاي عملياتي مورد نياز براي همه مراحل آن به يك فرايند ملي و شناخته شده تبديل شود .

وي ادامه داد : بايد از زلزله بم درسهاي زيادي بگيريم ، حادثه اي كه اگر در شهر تهران اتفاق بيفتد واقعا نمي دانيم ناهماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي و امداد رساني و نبود آمادگي آنان چه بر سر اين شهر مي آورد .

دكتر محسن غفوري آشتياني رئيس پژوهشكده زلزله شناسي كشور در اين نشست گفت : متاسفانه در زمينه جست و جو، امداد و نجات فرايند عملياتي مشخص و سيستمي هماهنگ در كشور وجود ندارد تا بخواهيم ضعفها را شناسايي كنيم در حالي كه زلزله بايد به عنوان يك پديده طبيعي شناخته شود و همه مردم و سازمانهاي و نهادهاي دولتي و غير دولتي بايد در مورد چگونگي برخورد با آن آموزش ببينند .

وي ادامه داد : متاسفانه در جلسه هاي مختلف در مورد كمبودها و نداشته ها بسيار صحبت مي كنيم در صورتي كه از تجهيزات و داشته هاي موجود نيز نمي توانيم به درستي استفاده كنيم و در موقع بحران قبل از اينكه از ابزار و وسايل موجود استفاده كنيم دچار سردرگمي مي شويم .

وي افزود : بايد هرچه بيشتر نحوه استفاده از ابزار و امكانات موجود را شناسايي كنيم وبا آموزش مداوم آن به همه مسئولان به طوري كه همه فرايند توسعه كشور با مسئله زلزله سازگار شود بايد نشستها و آموزش هاي مداوم را ادامه دهيم زيرا در صورتي كه مسئولان ستاد بحران كه بايد در مواقع لزوم براي نجات مردم اقدام كنند از بين بروند ديگر چه كسي بايد به فكر نجات جان مردم باشد .

دكتر غفوري آشتياني اضافه كرد : زلزله بايد در ذهن و فكر تك تك مسئولان و برنامه ريزان كشور حك شود و مسئولان شهرداري و شوراي شهر بايد در مرحله اول از تخلفات ساخت و ساز در شهر جلوگيري كنند و مقاوم سازي ساختمانها در برابر بلاياي طبيعي را در اولويت كاري خود قرار دهند .

دكتر انصاري رئيس دانشكده علوم پزشكي ايران نيز در اين جلسه گفت : مسئله امداد رساني در مواقع بحراني يكي از اولويتهاست در حالي كه در زمان حاضر بيشتر بيمارستانهاي كشور به علت فرسوده بودن بر اثر زلزله از بين مي روند به طوري كه حدود 30 بيمارستان در شهر تهران وجود دارد كه از نظر ساختمان و سازه حتي در برابر زلزله پنج ريشتري هم مقاوم نيستند و اگر در تهران اتفاقي بيفتند اولين مراكزي كه نابود مي شوند بيمارستانها هستند .

وي ادامه داد : در كنار بيمارستانهاي كشور حتي فضاي خالي وجود ندارد كه در مواقع اضطراري و بحران بتوانيم از وسايل امداد رساني سريع مانند هلي كوپتر يا بيمارستان صحرايي و سيار در كنار آنها استفاده كنيم به همين علت با توجه به اينكه منطقه 22 تهران تنها محلي است كه از آن مي توان براي ساخت بيمارستان هاي جديد و استاندارد استفاده كرد بايد حداقل 22 بيمارستان جديد براي امداد رساني ايده آل در مواقع ضروري در اين منطقه ساخته شود .