سرمایه گذاری نیم میلیارد یورویی اروپا در صنعت خودروهای هیدروژنی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشنهاد دریافت این بودجه تحقیقاتی درحالی ارایه شده است که اروپا نسبت به موثربودن و عملی شدن آینده خودروهای هیدروژنی و استفاده از آنها به عنوان خودروهای آینده نگران است.

کمیسیون اروپا اخیرا خواستار 470 میلیون یورو از بودجه مشترک اتحادیه اروپا برای تزریق در پروژه های تحقیقاتی ساخت خودروهای هیدروژنی طی شش سال آینده شده است.

بازوی اجرایی اتحادیه اروپا نسبت به خودروهای هیدروژنی بسیار امیدوار است زیرا این خودروها آلایندگی کمتری داشته و تقریبا هیچ نوع گاز گلخانه ای تولید نمی کنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، البته به رغم این امیدواری‌ها، کمیسر صنایع اتحادیه اروپا بر این نکته تاکید دارد هیچ ضمانتی وجود ندارد که خودروهای هیدروژنی با موفقیت همراه باشند اما به اعتقاد وی این فناوری ارزش سرمایه گذاری هنگفت را دارد.