دانشگاه آزاد در زمینه اشتغال مستقیم 30 هزار میلیارد ریال صرفه جویی برای کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس دانشگاه آزاد کشور ظهر امروز بعد از مراسم افتتاحیه پرو‍ژه های عمرانی دانشگاه آزاد کرج اظهار داشت: دانشگاه آزاد برای 30 هزار پرسنل، 25 هزار عضو هیئت علمی و 15 هزار استاد پاره وقت همچنین برای صدها هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: هزینه سال جاری تحصیل در دانشگاه آزاد برای دانشجویان به رغم تورم 50 درصدی برای کالاهای ضروری و مسکن همچنین افزایش 30 درصدی حقوق کارکنان و اساتید این دانشگاه، افزایش نیافته است.

جاسبی خاطرنشان کرد: دانشگاه های دولتی پنج تا هفت برابر هزینه دانشگاه آزاد را برای هر دانشجو به خزانه دولت تحمیل می کند و این میزان برای رشته های پزشکی و داروسازی به مراتب بیشتر است در حالی که دانشگاه آزاد تنها با یک پنجم تا یک هفتم این هزینه زمینه اشتغال به تحصیل افراد را فراهم می کند.

رئیس دانشگاه های جهان اسلامی با یادآوری این که هزینه های جاری برای دانشجویان بالاست، عنوان کرد: مسئولان دانشگاه آزاد در صدد هستند با افزایش پرداخت وام های دراز مدت به دانشجویان این هزینه ها را سبک تر کنند.

وی در این باره تصریح کرد: دولت سال گذشته، 600 میلیارد ریال برای اختصاص وام به دانشجویان در اختیار دانشگاه آزاد قرار داده است و امید می رود این روند با روش پرداخت سریعتر و بهتر همچنان ادامه یابد و به دو برابر این میزان افزایش یابد.

این مسئول درباره فاصله نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان در این دانشگاه بیان داشت: گرچه فاصله در این زمینه در دانشگاه آزاد وجود دارد اما این روند در سال های اخیر رو به بهبودی است به نحوی که در شش ماه گذشته دو هزار عضو هیئت علمی تمام وقت، جذب دانشگاه آزاد شده اند و این فاصله ظرف دو تا سه سال آینده به صفر می رسد.

وی با اشاره به تحصیل 70 هزار دانشجوی فوق لیسانس و 15 هزار دانشجوی دکتری در کلیه واحدهای این دانشگاه عنوان کرد: امید می رود پس از اتمام دوره تحصیلی این افراد نیروهای مورد نیاز دانشگاه از بین این افراد انتخاب شود.

به گفته رئیس دانشگاه آزاد کشور از ابتدای تاسیس این دانشگاه تاکنون دو میلیون و 400 هزار دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و هم اکنون یک میلیون و 300 هزار دانشجو در 350 واحد و مرکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.