10 نمایش در اولین همایش تئاتر خراسان جنوبی رقابت می کنند

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند تصریح کرد: پس از رقابت چهار روزه این گروه های نمایشی، یک یا دو نمایش با نظر هیئت داوران جهت شرکت در جشنواره منطقه 4 کشوری که قرار است در بوشهر برگزار شود، معرفی خواهند شد.
به گفته وی، این نمایش ها جهت بازدید عموم طبق برنامه زمانبندی شده در ایام برگزاری همایش صبح ها ساعت 10 و عصرها ساعت 16 و 19 به روی صحنه خواهند رفت.
وی با بیان اینکه نمایش های راه یافته به همایش از شهرستان های فردوس، قاین و بیرجند هستند، خاطر نشان کرد: نمایش خانه پدری به نویسندگی و کارگردانی حسین ابراهیمی و نمایش بازارچه به نویسندگی و کارگردانی حسین ابراهیمی از فردوس، نمایش اسماعیل اسماعیل به نویسندگی جمشید خانیان و کارگردانی صابر رنجبر ونمایش نقل زنان سنگی به نویسندگی چیستا یثربی و کارگردانی آمنه تقوی از قاین است.
معاون فرهنگی وهنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: نمایش های می خواهم سورپریزت کنم به نویسندگی علیرضا دهقانی و کارگردانی محمد ابراهیم راستگو، نمایش خاطره اما خاکستر به نویسندگی حمیدرضا کمیلی خواه و کارگردانی قاسم حقیقی، نمایش اوناچی میگن به نویسندگی و کارگردانی محمد زهرایی و نمایش تنهایی رهایی به نویسندگی هادی صباغ زاده و کارگردانی مجید عباسی و نمایش بی لیلی هرگز به نویسندگی و کارگردانی هادی صباغ زاده و نمایش شرم شمر به نویسندگی و کارگردانی ملیحه محمدی کاریز نو از بیرجند جهت اجرا پذیرفته شده اند.اولین همایش تئاتر خراسان جنوبی که از 27 تا 30 مهرماه سال جاری در محل سالن گلبانگ الغدیر بیرجند برگزار می شود.
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