10 نمایش در اولین همایش تئاتر خراسان جنوبی رقابت می کنند

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند تصریح کرد: پس از رقابت چهار روزه این گروه های نمایشی، یک یا دو نمایش با نظر هیئت داوران جهت شرکت در جشنواره منطقه 4 کشوری که قرار است در بوشهر برگزار شود، معرفی خواهند شد.

به گفته وی، این نمایش ها جهت بازدید عموم طبق برنامه زمانبندی شده در ایام برگزاری همایش صبح ها ساعت 10 و عصرها ساعت 16 و 19 به روی صحنه خواهند رفت.

وی با بیان اینکه نمایش های راه یافته به همایش از شهرستان های فردوس، قاین و بیرجند هستند، خاطر نشان کرد: نمایش خانه پدری به نویسندگی و کارگردانی حسین ابراهیمی و نمایش بازارچه به نویسندگی و کارگردانی حسین ابراهیمی از فردوس، نمایش اسماعیل اسماعیل به نویسندگی جمشید خانیان و کارگردانی صابر رنجبر ونمایش نقل زنان سنگی به نویسندگی چیستا یثربی و کارگردانی آمنه تقوی از قاین است.