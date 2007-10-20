استانداردسازی راهی برای پایداری بازارهای بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظمی اردکانی امروز در همایش روز جهانی استاندارد در تهران با اشاره به فرآیند تبدیل دستاوردهای علمی به استاندارد ملی، بیان کرد: با این اقدام مهم نه تنها ایران درمسیر توسعه و تولید دانش فنی گام های مستحکمی خواهد برداشت بلکه تولید محصول وحفظ آن در بازار های مصرف ازاین طریق میسرمی شود.

وی با بیان اینکه کشورهای در حال توسعه فاقد اطلاع کافی از نقش موسسات استاندارد در فعالیت های بین المللی هستند، افزود: وجود انجمن کاربران استاندارد بهبود توانایی و قابلیت کشور را در مسیر توسعه به دنبال دارد ضمن آنکه این انجمن به صورت نهادغیردولتی درکشورهای در حال توسعه تشکیل شده و دبیرخانه این انجمن درایران تاسیس شده است.

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به تدوین 9 هزار و 700 استاندارد ملی ، اظهار داشت: این استانداردها برگرفته از استانداردهای بین المللی است که هر کدام از این استانداردها نقشه راه علمی و کیفیت قابل قبولی است که می تواند مبنای ساماندهی به تجارت علمی قرار گیرد ضمن اینکه رعایت این استانداردها برای ورود به بازارجهانی الزام آوراست.

وی رعایت استانداردهای مدیریت را تضمین کننده فرآیندهای تولید استاندارد خواند وعنوان کرد: امیدواریم درآینده هرکالای تولیدی دارای شناسنامه تولیدی باشد واین امرازشروط قرارداد به شماررود زیرا انجام این امراحساس مطلوبیت را درمیان خریداران ایجاد می کند ضمن آنکه با این مکانیزم فرهنگ استانداردسازی نهادینه می شود.

ناظمی اردکانی بیان کرد: تاکنون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات بالغ بر11 هزار واحد تولیدی را بدون مشکل بهداشتی تحت پوشش نظارت قرار داده است.

وی اعلام کرد: هر واحد تولیدی که استاندارد آن اختیاری است می تواند گواهی نامه استاندارد را دریافت کند. رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با اشاره به ایجاد توازن استاندارد در سطح ملی و محلی ، اظهارداشت: در این رابطه تغییر استانداردسازی در این نهادها ضرورت دارد که برای تحقق این امر باید استانداردسازی به یک حرفه تبدیل شود که انجمن ها و تشکل ها در این راستا نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.

وی بیان کرد: انتظار می رود اساتید و فرهیختگان عرصه صنعت ، کارشناسان را در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی یاری کنند تا بدین ترتیب موسسه در مجامع بین المللی کارآمد ترحضور یابد.