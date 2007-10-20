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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۴

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فعالیت فرقه وهابیت را به شدت محکوم کرد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه ای، ضمن عرض تسلیت به مناسبت هشتم شوال سالگرد فاجعه تخریب حرم ائمه مظلوم بقیع (ع) توسط عمال انگلیس و فرقه ضاله وهابیت به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) ، مقام معظم رهبری و کلیه مسلمانان و آزادگان جهان، این اقدام وحشیانه و غیر انسانی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بقیع، بغض نهفته شیعه در گلوی تاریخ است و سند حقانیت و مظلومیت شیعه در طول تاریخ هر شیفته واله ای که دل به مدینه روانه می کند، بر غربت قبرستان بقیع می نالد و اشک می ریزد. تربت مطهر و منور چهار امام معصوم و مظلوم(ع) تنها با سنگ چین هایی از دورادور سوسویی می کند نه چراغی و نه گنبد و ضریح و رواق و صحنی!

این بیانیه می افزاید : این همه مظلومیت، این همه تنهایی همه حکایت از مظلومیت حق و حقیقت در طول تاریخ ظلم و جور دارد و خود نشانه ای حاکی از درد فروخورده شیعه و مسلمانان واقعی که همچو خار در چشم و استخوان در گلو داشته که نه مصلحت امت اسلامی در بیرون آوردن آن رخصت نموده و نه درد و اندوه جانکاه اجازه فرو دادنش را. این چه درد است که به جان تاریخ افتاده و پای حق قدسیان را به زنجیر تزویر و زر و زور خود می فشرد.

در ادامه این بیانیه آمده است : برخی از وهابیون سلفی مسلک افراطی با برداشت های غلط و انحرافی و قرائت های خود ساخته از دین و کج فهمی ها و تندروی های بی پایه و اساس به مال و جان و ناموس و آبروی مسلمانان هم رخم نمی نمایند و ریختن خون سایر مسلمانان بی گناه را ثواب و حتی واجب و موجب داخل شدن در بهشت دانسته و با دستبرد و تحریف در اصول دین لایتغیر اسلام و زیر سئوال بردن ارزشهای والای اسلامی - انسانی  و مخالفت صریح با نص آیات محکم قرآن کریم و احادیث صحیح به مجادله و تخاصم آشکار با اسلام ناب محمدی (ص) برخاسته و در این راستا به هر نوع جنایت وقیحانه و اقدامات غیر مشروع تروریستی با حمایت های همه جانبه دشمنان اسلام دست می یازند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید دارد : اینان که اصل اسلام را به عنوان دین تسلیم در برابر اراده خدا و رسول و ائمه معصومین(ع) مورد بدترین هجمه های رسانه ای و عملی قرار داده و با تکفیر سایر مذاهب اسلامی و حرام دانستن زیارت و واسطه قرار دادن و شفیع گرفتن  امامان معصوم به درگاه خداوند هر از چند گاهی با هدایت کورکورانه منافقین و دشمنان قسم خورده اسلام و استکبار جهانی می کوشند نا ندای حق طلبی و حقیقت جویی اسلام این طنین دلنواز و روحانی را به خیال باطل و واهی خود خاموش سازند، اما نمی دانند این فریب ها و اقدامات غیر اصولی و نامشروع و مردودشان موجب تحکیم پایه های اصول و ارزشهای والای اسلامی شده و موج استکبار ستیزی و مقاومت اصولی اسلامی را در برابر این نهروانیان خوارجی صفت بر می انگیزد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: ما امروز به وضوح صدای خرد شدن استخوانهای استکبار جهانی را شنیده و از نزدیک لمس می نماییم و نوید شکست باطل را در برابر حق با چشمان پرفروغ جهان اسلام به نظاره نشستیم و انتظار آن داریم که زودگاهی صدای این خرد شدن گوش فلک را پر کند و این هیاهو و راه اندازی جنجال های سیاسی و دست زدن به اقدامات ضد بشری و نامشروع تروریستی و تخریب اماکن مطهر و متبرک و قبور مطهر ائمه هدا این هدایان مهتدی راه هدایت و چمچراغان مسیر ولایت الهی چیزی نیست جز دست و پا زدن های بیهوده این رذل باطلان زشتخو صفت برای نجات خود از این منجلابی که در آن گرفتار شده اند.

در پایان بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سالگرد این اقدام تفرقه افکنانه و غیر انسانی را در تخریب قبور مطهر منور ائمه مظلوم بقیع به شدت محکوم کرده و از ملت های مسلمان جهان می خواهد با حفظ هوشیاری کامل و بیداری اسلامی خود و جلوگیری از تفرقه های دشمنان با حفظ وحدت و انسجام اسلامی نقشه های پلیدانه دشمنان اسلام را نقش بر آب کرده و با حفظ روحیه مبارزه طلبی و مقاومت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوزات ددمنشانه دشمن و حضور آگاهانه موثر در صحنه های مختلف زمینه های برچیده شدن این گونه فرقه ها را فراهم نمایند.

کد مطلب 571539

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