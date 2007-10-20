شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فعالیت فرقه وهابیت را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بقیع، بغض نهفته شیعه در گلوی تاریخ است و سند حقانیت و مظلومیت شیعه در طول تاریخ هر شیفته واله ای که دل به مدینه روانه می کند، بر غربت قبرستان بقیع می نالد و اشک می ریزد. تربت مطهر و منور چهار امام معصوم و مظلوم(ع) تنها با سنگ چین هایی از دورادور سوسویی می کند نه چراغی و نه گنبد و ضریح و رواق و صحنی!

این بیانیه می افزاید : این همه مظلومیت، این همه تنهایی همه حکایت از مظلومیت حق و حقیقت در طول تاریخ ظلم و جور دارد و خود نشانه ای حاکی از درد فروخورده شیعه و مسلمانان واقعی که همچو خار در چشم و استخوان در گلو داشته که نه مصلحت امت اسلامی در بیرون آوردن آن رخصت نموده و نه درد و اندوه جانکاه اجازه فرو دادنش را. این چه درد است که به جان تاریخ افتاده و پای حق قدسیان را به زنجیر تزویر و زر و زور خود می فشرد.

در ادامه این بیانیه آمده است : برخی از وهابیون سلفی مسلک افراطی با برداشت های غلط و انحرافی و قرائت های خود ساخته از دین و کج فهمی ها و تندروی های بی پایه و اساس به مال و جان و ناموس و آبروی مسلمانان هم رخم نمی نمایند و ریختن خون سایر مسلمانان بی گناه را ثواب و حتی واجب و موجب داخل شدن در بهشت دانسته و با دستبرد و تحریف در اصول دین لایتغیر اسلام و زیر سئوال بردن ارزشهای والای اسلامی - انسانی و مخالفت صریح با نص آیات محکم قرآن کریم و احادیث صحیح به مجادله و تخاصم آشکار با اسلام ناب محمدی (ص) برخاسته و در این راستا به هر نوع جنایت وقیحانه و اقدامات غیر مشروع تروریستی با حمایت های همه جانبه دشمنان اسلام دست می یازند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید دارد : اینان که اصل اسلام را به عنوان دین تسلیم در برابر اراده خدا و رسول و ائمه معصومین(ع) مورد بدترین هجمه های رسانه ای و عملی قرار داده و با تکفیر سایر مذاهب اسلامی و حرام دانستن زیارت و واسطه قرار دادن و شفیع گرفتن امامان معصوم به درگاه خداوند هر از چند گاهی با هدایت کورکورانه منافقین و دشمنان قسم خورده اسلام و استکبار جهانی می کوشند نا ندای حق طلبی و حقیقت جویی اسلام این طنین دلنواز و روحانی را به خیال باطل و واهی خود خاموش سازند، اما نمی دانند این فریب ها و اقدامات غیر اصولی و نامشروع و مردودشان موجب تحکیم پایه های اصول و ارزشهای والای اسلامی شده و موج استکبار ستیزی و مقاومت اصولی اسلامی را در برابر این نهروانیان خوارجی صفت بر می انگیزد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: ما امروز به وضوح صدای خرد شدن استخوانهای استکبار جهانی را شنیده و از نزدیک لمس می نماییم و نوید شکست باطل را در برابر حق با چشمان پرفروغ جهان اسلام به نظاره نشستیم و انتظار آن داریم که زودگاهی صدای این خرد شدن گوش فلک را پر کند و این هیاهو و راه اندازی جنجال های سیاسی و دست زدن به اقدامات ضد بشری و نامشروع تروریستی و تخریب اماکن مطهر و متبرک و قبور مطهر ائمه هدا این هدایان مهتدی راه هدایت و چمچراغان مسیر ولایت الهی چیزی نیست جز دست و پا زدن های بیهوده این رذل باطلان زشتخو صفت برای نجات خود از این منجلابی که در آن گرفتار شده اند.

در پایان بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سالگرد این اقدام تفرقه افکنانه و غیر انسانی را در تخریب قبور مطهر منور ائمه مظلوم بقیع به شدت محکوم کرده و از ملت های مسلمان جهان می خواهد با حفظ هوشیاری کامل و بیداری اسلامی خود و جلوگیری از تفرقه های دشمنان با حفظ وحدت و انسجام اسلامی نقشه های پلیدانه دشمنان اسلام را نقش بر آب کرده و با حفظ روحیه مبارزه طلبی و مقاومت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوزات ددمنشانه دشمن و حضور آگاهانه موثر در صحنه های مختلف زمینه های برچیده شدن این گونه فرقه ها را فراهم نمایند.