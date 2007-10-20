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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۵۰

مترجم قدیمی ترین منظومه عاشقانه کردی درگذشت

مترجم قدیمی ترین منظومه عاشقانه کردی درگذشت

صلاح الدین محمد سعدالله (مشهور به "سلاح سعدالله") مترجم قدیمی ترین منظومه عاشقانه کردی به زبان انگلیسی روز پنجشنبه در اربیل درگذشت و پیکرش در گورستان شهر زادگاهش زاخو به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، سلاح سعدالله در سال 1930 در شهر زاخو به دنیا آمد و پس از اخذ مدرکی با درجه عالی در رشته پتروشیمی از دانشگاه منچستر انگلستان، به بیروت، بغداد و سرانجام اربیل بازگشت و به ترجمه در حوزه ادبیات کردی روی آورد.

او نقش مهمی در ترجمه متون مهم کردی از حوزه های مختلف تاریخ، سیاست و ادبیات به زبان انگلیسی داشته و تاکنون کتاب های زیادی منتشر کرده است که از آن جمله می توان به "فرهنگ (کردی - انگلیسی) صلاح الدین"، ترجمه رمان های "آنجا دیپلماسی" نوشته از جورج اولدرج، کتاب های "مساله کرد در ترکیه"، "مساله کرد در عراق" و "زبان کردی" و "داستان گلگامیش" و نیز داستان هایی از آگاتا کریسیتی اشاره کرد.

همچنین کتاب های "مساله کرد در سوریه" و ترجمه انگلیسی قدیمی ترین منظومه عاشقانه کردی و برجسته ‌ترین داستان به زبان کردی کرمانجی با عنوان "مه م و زین" نوشته احمد خانی، از دیگر کتاب های در دست چاپ این نویسنده و مترجم کرد به شمار می روند.

"مه م و زین" داستان مهر پرشور دو دلدار به نامهای محمد (مه م) و زینب (زین) است که این دو در پایان داستان در ناکامی جان می‌سپارند. صحنه این داستان در سرزمین جزیره‌ در شمال میانرودان (شمال عراق و جنوب ترکیه) در قلمرو امیر سرزمین بوتان است.

پیش از این مه م و زین را عبدالرحمن شرفکندی از کردی کرمانجی به کردی سورانی ترجمه کرده بود.

کد مطلب 571545

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