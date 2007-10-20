مترجم قدیمی ترین منظومه عاشقانه کردی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، سلاح سعدالله در سال 1930 در شهر زاخو به دنیا آمد و پس از اخذ مدرکی با درجه عالی در رشته پتروشیمی از دانشگاه منچستر انگلستان، به بیروت، بغداد و سرانجام اربیل بازگشت و به ترجمه در حوزه ادبیات کردی روی آورد.

او نقش مهمی در ترجمه متون مهم کردی از حوزه های مختلف تاریخ، سیاست و ادبیات به زبان انگلیسی داشته و تاکنون کتاب های زیادی منتشر کرده است که از آن جمله می توان به "فرهنگ (کردی - انگلیسی) صلاح الدین"، ترجمه رمان های "آنجا دیپلماسی" نوشته از جورج اولدرج، کتاب های "مساله کرد در ترکیه"، "مساله کرد در عراق" و "زبان کردی" و "داستان گلگامیش" و نیز داستان هایی از آگاتا کریسیتی اشاره کرد.

همچنین کتاب های "مساله کرد در سوریه" و ترجمه انگلیسی قدیمی ترین منظومه عاشقانه کردی و برجسته ‌ترین داستان به زبان کردی کرمانجی با عنوان "مه م و زین" نوشته احمد خانی، از دیگر کتاب های در دست چاپ این نویسنده و مترجم کرد به شمار می روند.

"مه م و زین" داستان مهر پرشور دو دلدار به نامهای محمد (مه م) و زینب (زین) است که این دو در پایان داستان در ناکامی جان می‌سپارند. صحنه این داستان در سرزمین جزیره‌ در شمال میانرودان (شمال عراق و جنوب ترکیه) در قلمرو امیر سرزمین بوتان است.

پیش از این مه م و زین را عبدالرحمن شرفکندی از کردی کرمانجی به کردی سورانی ترجمه کرده بود.