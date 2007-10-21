1135 محکوم غیر عمد خراسان رضوی در انتظار کمک خیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام سید مهدی رضایی ظهر امروز در مراسم گلزیران گناباد گفت: سه نفر از این محکومان زن و از این تعداد 174 نفر محکومان چک بلامحل، 346 نفر محکوم به پرداخت دیه فوت، 117 نفر نفقه ریال 95 نفر محکوم به پرداخت مهریه و 405 نفر محکومان پرداخت دیه جرمی هستند.

رضایی افزود: محکومان مالی غیر بزهکار شامل دیه، نفقه، مهریه، حوادث کارگاهی و چک های غیر کلاهبرداری می شوند.

وی عنوان کرد: در سال گذشته چهار میلیارد و 500 میلیون ریال توسط خیران استان خراسان در جشن گلریزان برای خانواده های محکومان غیر عمد جمع آوری شد.

رضایی یادآور شد: هم اینک بعد از کانون اصلاح و تربیت مشهد کمترین زندانیان بدهکار در زندان شهرستان گناباد به سر می برند.

در ادامه مراسم دادستان عمومی و انقلاب گناباد طی سخنانی نیز تاکید کرد: سال گذشته 70 میلیون ریال برای بدهکاران غیر بزهکار با کمک خیران جمع آوری شده است که امسال این رقم به 150 میلیون ریال رسیده است.

حجت الاسلام موحدی راد افزود: افرادی که به علت نیازهای مالی در زندان بسر می برند براداران مسلمان ما هستند که باید به آنان کمک شود.

وی تاکید کرد: در شهرستان گناباد 20 زندانی نیازمند به کمک مالی وجود دارد.

موحدی راد تصریح کرد: هر مقدار کمک توسط خیران جمع آوری شود دو برابر آن توسط ستاد دیه استان کمک خواهد شد .

وی گذشت را از اصول اخلاقی یک مسلمان دانست و خواستار مشارکت خیران در آزادی زندانیان شد.

در این مراسم 100 میلیون ریال کمک نقدی جمع آوری و جهت برنامه ریزی در اختیار انجمن حمایت زندانیان قرار گرفت.