استاندار خراسان شمالی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مصطفی پور محمدی پیش از ظهر امروز در مراسم معارفه استاندارجدید خراسان شمالی در بجنورد از کاهش 13 درصدی تلفات جاده ای در کشور خبر داد و افزود: با وجود افزایش خودروها از آغازامسال، دو هزار و 100 کشته در تصادفات جاده ای در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است .

وی با اشاره به عملکرد بنگاه های زودبازده اظهار داشت: 94 درصد از اقدامات دولت در خصوص بنگاه های زود بازده محقق شده است .

پورمحمدی با اشاره به سفرهای استانی دولت خاطر نشان کرد: دولت نهم توانسته مراکز آموزش عالی را در سطح کشور تا حد قابل توجه ای متعادل کند، زیرا سرمایه انسانی یکی از مهمترین مسائل توسعه وتعادل در کشور است.

وی از آسفالت 10 هزار کیلومتر جاده های روستایی خبر داد و بیان داشت: در سال گذشته 200 هزار خانه روستایی مقاوم سازی و در سال جاری 300 هزار مورد در دستور کار دولت قرار دارد.

وزیر کشور با اشاره به توجه دولت نهم به اقشار کم درآمد اظهار داشت: تاکنون ژنج میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شده اند که تا پایان امسال این عدد به 20 میلیون نفر خواهد رسید.

وی با اشاره به افزایش منابع خراسان شمالی پس از تفکیک از استان خراسان بزرگ گفت: منابع اعتباری خراسان بزرگ قبل از تقسیم 100 میلیارد تومان بود که اکنون تنها به خراسان شمالی 500 میلیارد تومان اعتبار داده شده است.

وی با تشکراز خدمات بهروز همتی، استاندار سابق، محمد حسن جهانبخش را به سمت استاندار خراسان شمالی منصوب کرد.