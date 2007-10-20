هنرمندان تئاتر در حکم سرمایه های فرهنگ ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان عصر امروز در حاشیه اولین همایش تئاتر خراسان جنوبی از تئاتر به عنوان ششمین ره آورد هنر یاد کرد و افزود: تئاتر یکی از تاثیر گذارترین عوامل انتقال اندیشه به شمار می آید.

وی با بیان اینکه، تئاتر می تواند در کنار دیگر هنرهای جامعه رسالت خطیر فرهنگ زنده را دنبال کند، خاطر نشان کرد: هیچ یک از انواع هنر به لحاظ قدرت و میزان تاثیر گذاری بر روندهای معرفتی و شناختی جامعه بشری با تئاتر و نمایش قابل مقایسه نیست.

افضلیان در خصوص توانمندی های هنری خراسان جنوبی اذعان داشت: این استان با وجود استعدادهای فراوان طبیعی، قدمت تاریخی و فرهنگ غنی می تواند با تلفیق هنر هنرمندان به ویژه بضاعت هنرمندان تئاتر، راه کمال و پیشرفت را بهتر از گذشته بپیماید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بر توجه بیش از پیش به استعداد نهفته هنرمندان استان و انتقال این فرهنگ سرشار به دیگر مناطق کشور تاکید کرد.

اولین همایش تئاتر خراسان جنوبی با حضور 10 گروه نمایشی از 27 تا 30 مهرماه در سال الغدیر بیرجند برگزار می شود.

