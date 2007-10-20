به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره اعلام کرد، کاظم بلوچی به جای شهرام کرمی در هیئت انتخاب آثار نمایش های بخش صحنه ای بزرگسال ششمین جشنواره تئاتر کانون های نمایش قرار گرفت.

دو گروه ارزیاب نمایش های شهرستانی را داوری می کنند. این هیئت بازبینی متشکل است از محمود فتح اللهی، همایون علی آبادی، حسن دولت آبادی، کورش کرمی و یک نماینده از انجمن های نمایش شهرستان هایی که آثاری در ششمین جشنواره سراسری تئاتر کانون های نمایش دارند.

نمایندگان انجمن های نمایش شهرستان هایی که در گروه انتخاب قرار می گیرند، بر اساس موقعیت ها و ظرفیت های نمایشی شهرستان ها، هیئت ارزیابی را همراهی و در انتخاب آثار شرکت می کنند. انتخاب نمایش های شهرستانی این جشنواره از چهارم آبان آغاز و تا 12 آبان ماه ادامه دارد.

محمدرضا الوند، شهرام کرمی و رضا امامی هیئت انتخاب بخش خیابانی ششمین جشنواره تئاتر کانون های نمایش را تشکیل می دهند. این هیئت از اول تا سوم آبان ماه 40 نمایش خیابانی این جشنواره را در فرهنگسرای بهمن ارزیابی می کند. ششمین جشنواره سراسری تئاتر کانون های نمایش اول تا دهم آذرماه در فرهنگسراهای سطح شهر تهران برگزار می شود.