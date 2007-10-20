من و علی آبادی نیازی به ثبت نام و تایید نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نامه که نسخه ای از آن برای گروه ورزشی مهر ارسال شده خطاب به محسن صفایی فراهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال آمده است: لازم است مراتب قدردانی و تشکر خود را از اقدامات کمیته انتقالی در جهت سالمسازی مرحله اول انتخابات فدراسیون فوتبال ابراز نمایم. اقدامات کمیته انتقالی درمقابله با تخلفات صورت گرفته که دراظهارات جنابعالی و آقایان دکترخبیری و دکتر غفاری بروز نمود، قابلتقدیر و ستایش است.
بیتردید مبارزه با تخلفات صورت گرفته درانتخابات فدراسیون فوتبال و دفاع ازساحت قانون، کمک شایانی به مقابله با قانونگریزی و رفتارهای آمرانه در عرصه ورزش کشور خواهد نمود.
درادامه این نامه خطاب به صفایی فراهانی آورده شده است: فراهم کردن شرایط تعویق انتخابات که با استعفای برخی نامزدهای پستهای مختلف هیات رئیسه صورت گرفت، متاسفانه خلل فراوانی به فوتبال کشور در عرصه داخلی و اعتبار فوتبال ایران در عرصه خارجی وارد نمود. وارد کردن فوتبال کشور به فضایی که زمینه بیاعتمادی مردم و علاقهمندان به فوتبال را نسبت به نهادهای اداره کننده ورزش کشور فراهم میآورد، بدعتی است که به منظور احتراز از رقابت دمکراتیک و سالم در عرصه انتخابات فوتبال پیش گرفته شده است.
مسلماً روشن شدن دلایل استعفای نامزدهای مختلف هیات رئیسه میتواند در تنویر افکار عمومی و جامعه فوتبال موثر باشد. روشن شدن این دلایل از سویی میزان دخالت نهاد اداره کننده ورزش کشور در تعویق انتخابات را روشن میکند و در نهایت به یافتن میزان استقلال نامزدها منجر میشود و از سوی دیگر توضیح خواستن پیرامون دلایلی که جمله نامزدها را به تصمیم مشترکی رسانده، میتواند راهگشا باشد، چراکه به استناد گفتههای جنابعالی در برخی رسانهها، ایشان دلیل استعفای خود را ناآماده بودن شرایط برای برگزاری انتخابات قلمداد کردهاند و این البته با توجه به اداره امور اجرایی فدراسیون توسط افراد مورد وثوق سازمان ورزش درجهت اثبات تخلفات سازمان ورزش در ثبتنام از کاندیداها خواهد بود. گویا نامزدهای مختلف هیاترئیسه با استعفای خود شاهدی برای سازماندهی آرا و تخلفات گسترده در مراحل مختلف انتخابات گشتهاند و این خود بزرگترین تناقض نزد این دوستان است.
آجورلو در ادامه نامه خود نوشته است: از همین رو گمان میکنم اعلام اسامی افراد مستعفی و انتشار متن استعفای ایشان، پرده از واقعیتها کنار میزند و به مردم شریف و سربلند ایران اسلامی و اعضای مجمع فدراسیون در تحلیل وضعیت فعلی فوتبال کشور کمک میکند. لذا در مرحله جدید ثبتنام از نامزدهای پستهای مختلف از آن رو که اینجانب و جناب آقای مهندس علیآبادی از نامزدی خود اعلام انصراف و استعفا ننمودهایم، طبیعتاً نیازی به ثبتنام مجدد و جمعآوری 10 امضا وجود ندارد. طبیعی است این ثبتنام در پستهای غیر از ریاست که نامزدها به حد نصاب نرسیدهاند صورت گیرد، در غیر این صورت با ثبتنام و جمعآوری مجدد امضا هدف طراحان تعویق انتخابات در ایجاد فضای غیررقابتی تأمین خواهد شد.
در ادامه این نامه برای صفایی فراهانی آمده است: از مجموعه رفتارهای صورت گرفته توسط سازمان ورزش، طی روزهای گذشته، علائم خطرناکی مبنی بر خدشه وارد کردن به جنبه رقابتی انتخابات فدراسیون فوتبال درک میشود.
استفاده از قدرت سازمانی توسط یکی از نامزدهای پست ریاست فدراسیون فوتبال، جناب آقای مهندس علیآبادی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در برگزاری جلسات با اعضای مجمع فدراسیون و صاحبان آرا که به دعوت سید رضا افتخاری نایب رییس محترم فدراسیون فوتبال و رییس سازمان لیگ و با حضور دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال جناب آقای نبی که در دفتر رییس سازمان تربیتبدنی صورت گرفته، تردیدی باقی نمیگذارد که رفتارهایی که منجر به تعویق 2 ماهه انتخابات شدهاند، بیارتباط به ساختن فضای انتخابات فرمایشی و خالی از جنبههای رقابتی نمیباشد.
دعوت از باشگاههایی که حقرأی در مجمع فدراسیون را دارند – تمام باشگاههای لیگ برتر و معدود باشگاههای دستهاولی به جلسه دعوت شدند که در مجمع صاحب حقرای هستند- و جلسه با هیاتهای فوتبال استانها که در کمال تعجب به صورت علنی و بدون هیچگونه ملاحظهای در سازمان ورزش و در فاصله زمانی کوتاهی صورت گرفته، خاطره تلخ ثبتنام قبلی را تداعی میکند که کمیته انتقالی دخالتهای سازماندهی شده در آن دوره را تخلف در روند انتخابات اعلام کرد. همچنین تغییر جناب آقای ثنایی مدیرعامل باشگاه پیکان که از افراد تأییدکننده اینجانب در مرحله اول ثبتنام بود و حتی در مذاکرات حضوری اینجانب با جنابعالی نگرانی خود را از امکان تغییر ایشان اعلام داشتم و جنابعالی اطمینان خاطر دادید که در صورت هرگونه تغییری در اعضای مجمع، برخورد قانونی از سوی کمیته انتقالی صورت میگیرد، بسیار نگرانکننده است. از همین رو پیگیری و برخورد قانونی با این تغییرات میتواند اهداف برخی نامزدها در ساختن فضای غیررقابتی و همراه با رعب و وحشت را بیثمر سازد.
با توجه به قرائن و شواهد میدانی و مستند، فضای ایجاد شده در دوره جدید ثبتنام، حکایت از مسدود کردن فضا برای حضور نامزدهای مستقل در عرصه انتخابات دارد.
مصطفی آجورلو در ادامه آورده است: لذا توقع منطقی از جنابعالی به عنوان رئیس کمیته انتقالی، برخورد با سازماندهی و تحتتاثیر گذاشتن آرای اعضای مجمع در اشکال مختلف، جلوگیری از فعالیت مدیران اجرایی فدراسیون در جهت منافع نامزدی خاص و ایجاد فضای اطمینانبخش و طراحی مکانیسم عادلانه و نظارت برحسن انجام مراحل ثبتنام برای حضور نامزدهای مستقل در انتخابات فدراسیون فوتبال میباشد.
امیدوارم که جنابعالی در انجام وظایف قانونی خود به عنوان رئیس کمیته انتقالی با مبنا قرار دادن عدالت و قانون، ضمن برخورد با هرگونه تخلف در روند انتخابات، موجبات اعتبار و سربلندی فوتبال ایران را در مجامع بینالمللی فراهم نمایید.
کاندیدای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در پایان نامه خود آورده است : این حق طبیعی اینجانب است که در صورت برخورد نشدن با این تخلفات، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری نمایم.
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