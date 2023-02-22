امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری نشست خدمات سفر در سمنان و با بیان اینکه برنامه‌هایی برای افزایش ماندگاری مسافران در استان سمنان اندیشیده شده است، ابراز کرد: استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای ماندگاری مسافران و کاهش تصادفات جاده‌ای یکی از مباحثی است که در نشست ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان سمنان به آن پرداخته شد.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار دو موضوعی است که در زمینه افزایش ماندگاری مسافران به آن توجه می‌شود، افزود: به سبب کرونا و مسائل مختلف گردشگری مقداری آسیب دید که خوشبختانه این موضوع رفع شده و امسال پیش بینی می‌شود شاهد حجم خوبی از مسافر در استان سمنان باشیم.

دبیر ستاد خدمات سفر استان سمنان بیان کرد: در نشست خدمات سفر استان مقرر شد تمام دستگاه‌های خدمت رسان آمادگی خودشان را از دهم اسفند ماه برای پذیرایی و خدمت رسانی به مسافران داشته باشند چرا که از پنجم فروردین ماه وارد ماه مبارک رمضان می‌شویم در نتیجه امکان افزایش تقاضای سفر از دهم اسفند ماه به مدت ۲۵ روز وجود دارد.

کرم زاده با بیان اینکه سفرهای زودتر از موعد پیش بینی شده در نتیجه امسال زودتر از سال گذشته کشیک‌های خبازی‌ها، داروخانه‌ها و بانک‌ها و … وجود خواهد داشت و مجتمع‌های خدماتی بین راهی آمادگی خودشان را امسال بیش از پیش برای میزبانی از مسافران اعلام خواهند کرد، تاکید کرد: سوخت رسانی و موضوع بهداشت مجتمع‌های بین راهی و همچنین نمازخانه و ارائه خدمات در زمره تأکیدات ستاد خدمات سفرهای نورزی استان سمنان است.

وی با بیان اینکه بازرسی‌هایی از رستوران‌های بین راهی نیز صورت خواهد گرفت، گفت: تمام اعضای ستاد خدمات سفر در همه نقاط استان فعال خواهند شد و همچنین روستاهای هدف گردشگری استان سمنان نیز برای افزایش ماندگاری مسافران معرفی خواهند شد.

دبیر ستاد خدمات استان سمنان با بیان اینکه ۴۵ روستای هدف گردشگری برای این منظور مد نظر قرار گرفته است، گفت: از هفتم اسفند ماه تابلوهای ویژه معرفی این روستاها و جاذبه‌های گردشگری در ورودی روستاهای استان قرار خواهند گرفت تا مسافران را بتوانیم وارد روستاها کرده تا علاوه بر استراحت و کاهش تصادفات بتوانیم اقتصاد روستاها را نیز دستخوش تحول خوبی کنیم.