تبلیغ فعالیت های اثرگذار فرهنگی از تاکیدات رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار داوود غیاثی‌راد ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالین حوزه ایثار و شهادت استان مرکزی با اشاره به سالگرد شهادت شیخ فضل الله محلاتی اظهار داشت: شهید آیت الله محلاتی یک شهید بین المللی در نهضت امام خمینی (ره) بود و اولین بار صدای انقلاب اسلامی را از رادیو اعلام کرد و این شهید از چهره‌های درخشان و حماسه ساز انقلاب و افتخار استان مرکزی است.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و روز پاسدار بیان کرد: فرا رسیدن سوم شعبان المعظم فرخنده میلاد حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار یادآور حماسه آفرینی‌ها و مجاهدت‌های پرافتخار پاسداران انقلاب است که با تاسی به سیره سیدالشهدا (ع) انجام شده و سپاه پاسداران در طول بیش از ۴ دهه از انقلاب در همه عرصه‌های نیاز انقلاب و مردم و دفاع و پاسداری از انقلاب خوش درخشیده است.

دبیر شورای هماهنگی کمیته فرهنگی سند راهبردی رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: فعالیت‌های حوزه ایثار و شهادت در استان مرکزی هم برای خانواده معظم شهدا، رزمندگان و جانبازان و هم در عرصه‌های جهاد تبیین و معرفی نقش استان در دفاع مقدس بسیار قابل تقدیر است و بنده به عنوان نماینده ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح گزارشات را اعلام کردم و فعالین در این حوزه شایسته تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: تجلیل و تکریم از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و فعالین حوزه ایثار و شهادت یک راهبرد فرهنگی و گامی بلند در راستای ترویج و تقویت این فرهنگ نجات بخش است.

غیاثی راد افزود: فعالیت‌های بسیاری به برکت کنگره شهدای استان مرکزی انجام شده و ستاد کل نیروهای مسلح از فعالیت‌های اثرگذار فرمانده سپاه روح الله تقدیر ویژه کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در طی یک سال گذشته فعالیت‌های استاندار مردمی و جهادی استان مرکزی بسیار اثرگذار است و تلاش‌های ماندگاری انجام داده‌اند و ستاد کل نیروهای مسلح از ایشان نیز تقدیر ویژه داشتند.

غیاثی راد با اشاره به مجاهدت‌های جانباز علی جلالی فراهانی گفت: وی نیز از افتخارات استان مرکزی هستند که ایشان شهید زنده محسوب می‌شوند و اولین جانباز مورد پذیرش دستگاه‌های بین المللی هستند.

دبیر شورای هماهنگی کمیته فرهنگی سند راهبردی رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: فعالیت‌های مهم و اثرگذار حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی در حوزه‌های مختلف نیز باعث شد ستاد کل نیروهای مسلح تجلیل ویژه داشته باشند.

غیاثی راد افزود: تجلیل از خلبان شهید اسدالله بربری از دیگر تجلیل‌های ستاد کل نیروهای مسلح است که از خانواده معظم این شهید نیز تجلیل می‌شود.

وی ادامه داد: حجت الاسلام حسنی که وابسته به چند شهید بزرگوار استان مرکزی هستند خود از عناصر علمی و فرهنگی فعال در حوزه جهاد تبیین و کارهای آموزشی و تربیتی هستند و فعالیت‌های بسیاری در حوزه فعالیت‌های غدیر انجام دادند که ایشان نیز مورد تجلیل بنیاد بین المللی غدیر قرار گرفتند.

دبیر شورای هماهنگی کمیته فرهنگی سند راهبردی رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: هدف از این برنامه تقدیر از فعالین فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین فعالیت‌های اثرگذار بود و این کار موجب می‌شود الگوهای موفق به جامعه بهتر معرفی شوند و اینگونه برنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت چراکه تبلیغ فعالیت‌های اثرگذار فرهنگی یکی از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری است.