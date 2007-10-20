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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

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آزادی 474 بازداشتی در استانهای الانبار و بغداد / کشته و زخمی شدن 15 نفر در دو انفجار

آزادی 474 بازداشتی در استانهای الانبار و بغداد / کشته و زخمی شدن 15 نفر در دو انفجار

آزادی 474 عراقی بازداشت شده در استانهای الانبار و بغداد و کشته و زخمی شدن 15 نفر در دو انفجار از جمله تحولات امنیتی عراق تا این ساعت به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع پلیس عراق امروز اعلام کرد : بر اثر انفجار بمب در مرکز اسکندریه واقع در جنوب بغداد که یک گشتی پلیس را هدف قرار گرفته بود، سه عراقی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

از کرکوک نیز خبر می رسد که بر اثر انفجار بمب در مرکز این شهر که یک گشتی پلیس عراق را هدف قرار داده بود، سه نفر از عناصر پلیس زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا در بیانیه ای از آزادی 350 نفر از افراد بازداشت شده در زندانهای استان الانبار در روز پنجشنبه خبر داد.

در این بیانیه آمده است : 124 تن دیگر نیز طی هفته جاری در بغداد آزاد خواهند شد.

افرادی که آزاد خواهند شد از جمله کسانی هستند که اتهامشان در دست داشتن در ارتکاب اقدامات مسلحانه ثابت نشده است.

کد مطلب 571568

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