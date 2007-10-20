استفاده از تلفن همراه در هواپیما امکانپذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با این سرویس امکان برقراری تماس تلفنی در محدوده بیش از سه هزار متر مربع هواپیما ممکن می شود.

پس از تصویب مقامات دولت های عضو اتحادیه، شرکت های هواپیمایی تصمیم خواهند گرفت که از این سرویس استفاده کنند و یا این خدمات را به مسافران خود ارائه نکنند.

اتحادیه اروپا دراین خصوص به دولت های عضو توصیه کرده است که در خطوط پرواز خود از این سرویس جدید استفاده کنند. بطور حتم مهمترین مسئله استفاده از تلفن همراه در هواپیما، هزینه ها و تعرفه های این سرویس است که تاحد قابل توجهی نسبت به تعرفه های روی زمین بالاتر است.

براساس گزارش وب نیوز، در انگلیس شرکت مستقل Ofcom که مسئول تنظیم رقابت در ارتباطات مخابراتی است تضمین کرده است که جلوی هرنوع سوء استفاده از تعرفه های تلفن همراه در هواپیما را خواهد گرفت.

بنابراین گزارش، درحال حاضر استفاده از تلفن همراه در هواپیما بسیار خطرناک است و مسافران موظفند به محض ورود به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنند. درحقیقت امواج الکترومغناطیسی تلفن های همراه با سیستم جستجو و تجهیزات پرواز هواپیما تداخل پیدا کرده و در عملکرد آنها اخلال ایجاد می کند.

براساس تحقیقی که در سال 2003 انجام شد، سیگنال های تلفن همراه می تواند در مسیرهای حرکت تا 5 درجه خطا بوجود آورند. این زاویه در مقیاس پرواز بسیار زیاد است. این انحراف از مسیر اصلی موجب می شود که درصد برخورد هواپیماها به یکدیگر افزایش یابد.

به همین منظور محققان اتحادیه اروپا درحال کار روی پروژه ای هستند که از یک "پیکو سل" (pico cell) استفاده می کند. پیکو سل یک ایستگاه فرستنده است که در هواپیما نصب می شود و با تلفن های همراه مسافران ارتباط برقرار کرده و در کابین خود یک شبکه داخلی ایجاد می کند.

این دستگاه کنترل باعث می شود که تلفن های همراه در ارتباطات تجهیزات هواپیما تداخل ایجاد نکرده و سیگنال های آنها را مختل نکنند.

این فناوری که در حال حاضر در مرحله آزمایش قرار دارد، می تواند به تلفن های همراه نسل دوم با استاندارد Gsm خدمات خود را ارائه کند. اما در آینده می تواند با Umts، استاندارد نسل سوم و استانداردهای دیگر هم سازگار شود.

به گفته مقامات اتحادیه اروپا، از سال آینده شرکت های هواپیمایی اروپا می توانند این سرویس را در خطوط هوایی خود ارائه کنند.