روسیه از عدم تغییر در موضع خود در قبال لهستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "سرگئی یاسترژمبسکی" فرستاده ارشد روسیه به اتحادیه اروپا، اعلام کرد که این کشور ممنوعیت واردات گوشت از لهستان را تنها زمانی برمی دارد که این کشور به بازرسان روسی اجازه بازدید از مراکز تولیدات دامی خود را بدهد.

مسئله تحریم گوشت لهستان از سوی روسیه گرچه موضوعی صرفاً اقتصادی است، اما امروزه نمودهای آن در حوزه های سیاسی به ویژه در سطح روابط روسیه با اتحادیه اروپا که لهستان عضوی از این اتحادیه است، بسیار عیان و آشکار گشته است.

این اظهارات در حالی است که هفته آینده روسیه و اتحادیه اروپا نشست خود را در راستای بررسی مسائل بین دو طرف برگزار خواهند کرد.

این مقام روسیه می گوید: اگر لهستانی اجازه بازرسی به ما ندهند اجازه واردات نخواهیم داد.

لهستان تهدید کرده است در صورتی که روسیه با این امر موافقت نکند آن کشور با عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی مخالفت خواهد کرد.

روسیه در ماه نوامبر سال 2005 میلادی برای عرضه گوشت از لهستان محدودیت وضع نمود و گفته می شود که ممنوعیت واردات گوشت لهستان از سوی مسکو به علت نقض فاحش قوانین دامپزشکی در عرضه محصولات بوده است.