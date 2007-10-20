بحران هویت هدیه آوارگان افغانی به مردم سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار "محمد غفاری" بعد از ظهر شنبه در آیین خیر مقدم به دانشجویان جدید الورود در سالن فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت : از لحاظ امنیتی و در کشور در رتبه پنجم قرار داریم.

وی توسعه کشور را وابسته به امنیت دانست و افزود: با توجه به وسعت استان سیستان و بلوچستان که بزرگترین استان کشور است و برابر 11 استان کشور وسعت دارد ایجاد امنیت در این استان پهناور برنامه ریزی خاص خود را می طلبد.

وی در ادامه تصریح کرد: توسعه باید در تمامی بخشها هماهنگ باشد و گرنه پس از مدت با مشکلی بنام توسعه نامتوازن رو برو خواهیم شد که این خود معضلی بس بزرگ است.

غفاری در ادامه افزود: بیکاری از معضلات اصلی استان است که متاسفانه با خشک شدن در یاچه هامون در سیستان که هنوز هم کم و بیش ادامه دارد و عدم بارندگی مناسب در جنوب استان که امسال خوشبختانه به پایان رسید بر میزان بیکاری دراستانی که مردم به کشاورزی و دامداری مشغولند افزوده است.

وی اظهار داشت: از بزر گترین معضلات استان می توان به وجود بیش از 520 هزار افغانی در استان اشاره کرد که متاسفانه در طول سالیان توانسته اند تاثیراتی بعضا منفی بر فرهنگ مردم و امنیت منطقه داشته باشند.

سردار غفاری یکی از معضلات اساسی نیروی انتظامی در برخورد با افاغنه را تهیه کردن شناسنامه های غیر قانونی از راه های گوناگون از جمله استفاده از شناسنامه فوت شدگان برشمرد.

وی از خانواده ها خواست در ازدواج دخترانشان با اتباع بیگانه هوشیار باشند.

غفاری اظهار امیدواری کرد: در ادامه طرح جمع آوری اتباع بیگانه به زودی اتباع افغانی از سطح شهرها جمع آوری و به اردو گاه هایی در شیراز منتقل شوند تا به صورت متمرکز در یک نقطه نگهداری شوند.